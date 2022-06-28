Фридман: Лукашенко в Москве неоднократно подчеркивали - сухим из воды ему уже не выйти 1 28.06.2022, 8:46

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Александр Фридман

фото: Еврорадио

Атака с севера на Украину или Сувалкский коридор?

После долгого перерыва Россия вновь начала обстреливать Украину с белорусской территории, наглядно продемонстрировав и союзному соседу, и Западу, «кто в доме хозяин», когда речь идет о принятии военных решений.

Прозвучавшие на встрече правителей заявления Владимира Путина и Александра Лукашенко «о вопросах обороны» и обещания ответить Западу позитива в ситуацию не добавили. Угроза вступления Беларуси в войну, по оценкам украинской военной разведки, вновь обострилась — об этом прямо сказал в обращении к белорусам президент Украины Владимир Зеленский, а напряженная тревожность стала почти осязаемой.

О рисках вступления в войну и роли в этом белорусского правителя, о наиболее уязвимых направлениях и реакции НАТО «Филин» поговорил с историком, политическим обозревателем Александром Фридманом.

— В публикациях западных медиа присутствуют разные оценки по теме Беларуси, — отмечает аналитик. — Но основное внимание привлекли не слова Лукашенко в адрес Литвы о том, что перекрытие транзита в Калининград «сродни объявлению какой-то войны».

Гораздо больше беспокойства вызвала возможность размещения российского ядерного оружия на территории Беларуси. И, конечно, возобновившиеся обстрелы Украины с территории Беларуси и передвижения российских войск.

В прессе предполагают, что дальше будет делать Лукашенко. Но сама постановка вопроса немножко странная — она подразумевает, что Лукашенко самостоятельный игрок, решающий для себя, в какой степени он будет вовлечен в российскую агрессию.

Небольшое поле для маневра, полагает Александр Фридман, у белорусского правителя все еще есть, но об автономности принятия решений говорить не приходится:

— Москва, видимо, все еще спрашивает его согласия — иначе бы его не вызывали на эти встречи. Но сам факт, что вызывают — и он по мановению волшебной палочки является, бросая все дела и летит на три дня, в то время как визит Путина в Беларусь то не подтверждается, то отменяется, — свидетельствует о том, что серьезно Лукашенко в Кремле не воспринимают.

К сожалению, это выглядит таким образом, что всего необходимого Москве она сможет добиться, и степень участия Беларуси в войне также определяется Москвой, а не Минском.

Официальному Минску прямое участие в полномасштабной войне вовсе не нужно, подчеркивает эксперт, поскольку оно лишь ослабит позиции режима:

— Социологические исследования показывают, что население Беларуси (даже та его часть, которая находится на стороне России) не хочет участвовать в войне. Полагаю, что аналогичные настроения характерны и для значительной части режима.

Возможно ли, что Кремль подталкивает белорусского правителя вовсе не в сторону Украины, а к Сувалкскому коридору?

По мнению Александра Фридмана, в текущий момент в Беларуси для подобной операции нет нужного количества российских войск, хотя исключать такого варианта все же нельзя. Однако подобный шаг для Лукашенко еще менее желателен, поскольку влечет конфликт с блоком НАТО.

Думаю, что Лукашенко в Москве неоднократно подчеркивали: сухим из воды ему выйти уже не удастся. А если такой возможности нет, то что, собственно, брыкаться. Участвуй во всем, победим — будут у тебя соответствующие лавры, проиграем — потонем вместе…

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