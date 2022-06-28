Украинские военные уничтожили вражеский танк вместе с экипажем: мощное видео 28.06.2022, 8:53

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Отличились бойцы механизированной бригады имени короля Даниила.

Воины Вооруженных сил Украины продолжают уничтожать бронированную технику российских оккупационных войск. Наши защитники сожгли очередной танк противника вместе с экипажем.

Об этом сообщили на странице 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила в Facebook. Были также опубликованы кадры удара по вражеской технике (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Был у дикой орды танк. Решила та орда на своем танке приехать на чужую землю и наводить свой порядок, точнее разводить беспорядок. Нет теперь ни танка, ни его немудрого экипажа", – рассказали военные.

На кадрах видно, как украинские воины нанесли точный удар по танку россиян, который те спрятали среди разрушенных домов. Где именно была уничтожена бронетехника, не уточняется.

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