Украинские военные уничтожили вражеский танк вместе с экипажем: мощное видео
- 28.06.2022, 8:53
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Отличились бойцы механизированной бригады имени короля Даниила.
Воины Вооруженных сил Украины продолжают уничтожать бронированную технику российских оккупационных войск. Наши защитники сожгли очередной танк противника вместе с экипажем.
Об этом сообщили на странице 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила в Facebook. Были также опубликованы кадры удара по вражеской технике (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Был у дикой орды танк. Решила та орда на своем танке приехать на чужую землю и наводить свой порядок, точнее разводить беспорядок. Нет теперь ни танка, ни его немудрого экипажа", – рассказали военные.
На кадрах видно, как украинские воины нанесли точный удар по танку россиян, который те спрятали среди разрушенных домов. Где именно была уничтожена бронетехника, не уточняется.