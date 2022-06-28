«Такой жары не ощущал никогда в жизни» 28.06.2022, 9:00

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Как живется сейчас белорусам в мансардных квартирах?

Продолжаем рассказывать, как белорусы переживают жару в разных квартирах. На последних этажах в хрущевках минчане не застекляют балконы и держат закрытыми окна, чтобы было чуть прохладнее. Похожая ситуация и в мансардных квартирах. «Летом весь день и вечер мы проводим внизу», — рассказывает Екатерина, которая живет в двухэтажной квартире с мансардным этажом.

Сайт Realt узнал, что говорят другие жильцы и что говорят строители.

Татьяна живет в двухуровневой квартире по улице Сердича. В хрущевке надстроили мансардный этаж 8 лет назад.

— В нашей квартире ощущается разница температур между этажами — отличается на пару градусов. У нас окна выходят на три стороны, поэтому, если их открыть, то сквозняк обеспечен. Шторы и жалюзи мы не закрываем, чтобы меньше нагревалась. А с одного окна сняли штору — солнце это ж такой кайф. Цветы вообще в восторге от такого расклада. Но окна открыты постоянно, и сквозняк создает комфорт.

У Екатерины тоже двухэтажная квартира, но в монолитном доме. Строился он в двухтысячных и сразу с мансардным этажом.

— На мансардном этаже у нас находятся все спальни, внизу — гостиная и кухня. Если сравнивать два этажа, на верхнем под крышей жарче. Спасает то, что окна выходят на разные стороны — всегда можно устроить сквозняк. А зимой, кстати, наверху чуть холоднее, и это меня устраивает. Летом весь день-вечер мы проводим внизу — там прохладнее, а в спальнях только спим. Спасаемся стандартно — открываем окна пошире, а еще у нас есть переносной вентилятор. Где жарче, туда и переносим. Идеально было бы иметь кондиционер, но руки так и не дошли его поставить.

Александр живет в мансардной квартире совсем недавно — прошлой зимой купил ее на вторичке. Погода летом стала для него большим сюрпризом.

— Мне очень нравится мансардная квартира, я хотел жить в такой чуть ли не с детства: просторные комнаты с высокими уютными потолками, балки, — перечисляет мужчина. — Но такой жары, как в эти дни, я, признаюсь, не ощущал никогда. Но стоит сказать, что на верхних этажах я никогда и не жил: всегда это был второй-третий этаж.

Мужчина говорит, что его такая температура дома хоть и удивила, но не расстроила.

— Как бы то ни было, эта проблема решается нажатием одной кнопки на пульте кондиционера. Только перед этим его бы установить, конечно, — улыбается Александр. — На днях приходил пятилетний племянник в гости и, забираясь на верхний этаж, задерживал дыхание. Говорит, ну очень горячо дышать.

«И жара, и холод в мансардной квартире ощущаются особенно остро»

— Чтобы понять, что происходит с температурой в мансардных квартирах, стоит уточнить, что технически мансарда — это чердачный этаж. И любая температура, будь то жара или холод, ощущается там особенно остро, — рассказали Realt в строительной организации. — Объясняется это тем, что ограждающие конструкции (говоря простым языком, это стены или кровля) не могут в полной мере защитить квартиру от холода или жары.

Зимой компенсировать теплопотери, а тем самым защититься от холода, можно увеличением количества радиаторов или других нагревательных приборов. Летом же спасение от жары только проветривание (если погода позволяет) или же установка кондиционера.

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