закрыть
28 июня 2022, вторник, 9:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Что изменит дефолт России?

  • Петро Олещук
  • 28.06.2022, 9:06
  • 2,488
Что изменит дефолт России?
Петро Олещук

Этот фактор будет учитывать даже самый неразборчивый бизнес.

Важно для понимания, что Россия ни одного дефолта не объявляла. Он произошел, но никто ничего не объявлял.

Кремль будет и дальше кричать, что "никакого дефолта нет", что они готовы платить все долги... В рублях... По "официальному курсу". Нет желающих получать рубли? Они там просто все русофобы. Какие вам еще нужны доказательства "неспровоцированной русофобии" от всего мира?

То есть где-то так они все еще долго будут объяснять.

На фоне уже введенных ограничений и санкций в отношении московитов, как таковой дефолт будет означать не так много. И сам по себе он ничего особенно не изменит.

Хотя, я не согласен с теми, кто пишет, что он "ничего не означает".

В мире много индивидов и организаций, для которых "бизнес – это просто бизнес". И они готовы поддерживать отношения с наиболее людоедскими режимами, если это выгодно.

Но и для тех, для кого "бизнес – это бизнес", "дефолт – это дефолт". Это фактор, который будут учитывать все (даже аморальные дельцы и откровенные людоеды), и это очень важно.

Петро Олещук, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бегите, глупцы!
Бегите, глупцы! Артем Черников
Мир было некому защищать
Мир было некому защищать Леонид Невзлин
Терпилы и шпиц
Терпилы и шпиц Ирина Халип
Санкции против режима Лукашенко надо усиливать, они бьют и по силовикам
Санкции против режима Лукашенко надо усиливать, они бьют и по силовикам Наталья Радина