Литва отбила мощную кибератаку 28.06.2022, 9:13

За массированной DDoS-атакой на литовские госучреждения и компании стояли хакеры из России.

Литва подверглась "интенсивной" кибератаке, которая, "вероятно", исходит из России. Об этом в понедельник, 27 июня, заявил ВРИО директора Национального центра кибербезопасности Йонас Скардинскас, передает dw.com.

В Минобороны Литвы указали, что нападение было направлено на литовские госучреждения и частные компании, отметив, что с наиболее сильными DDoS-атаками удалось справиться, и услуги защищенной Национальной сети передачи данных восстановлены.

По словам Скардинскаса, "вполне вероятно, что подобные атаки продолжатся в ближайшие дни, особенно в транспортном, энергетическом и финансовом секторах". Он отметил, что кибератака, вероятно, исходит их России.

Ранее прокремлевская хакерская группировка Killnet, которая в прошлом стояла за кибератаками на правительственные сайты в США, Польше и Германии, опубликовала в Telegram видео с требованием к властям Литвы в течение 48 часов "разблокировать транзит в Калининград", иначе, пригрозили хакеры, "больше 500 компаний из вашей страны окажутся в чудовищных условиях".

Москва ранее выразила протест против введенных Вильнюсом ограничений, на железнодорожный транзит ряда грузов из России в Калининградскую область.

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