Генерал Сергей Кривонос: Многие белорусские военные готовы сразу сдаваться в плен

Генерал Сергей Кривонос: Многие белорусские военные готовы сразу сдаваться в плен37
- 28.06.2022, 9:26
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Сердце и ум белорусов возьмут верх над желаниями Путина и Лукашенко.
Генерал Сергей Кривонос руководил обороной Краматорского аэродрома во время первой фазы нападения России в 2014 году. Он был одним из тех, кто фактически создавал в Украине Силы специальных операций.
С первых дней полномасштабного российского вторжения Кривонос возглавлял защиту воздушных ворот столицы – аэропорта "Жуляны", и сейчас продолжает защищать наше государство.
В интервью РБК-Украина Сергей Кривонос оценил возможность повторного нападения на север со стороны Беларуси.
– Как вы оцениваете вероятность повторного нападения белорусских или российских войск с территории Беларуси в обозримой перспективе?
– Есть достаточно большая угроза повторного использования территории Беларуси для нападения на Украину. Причем это может быть как нападение российских войск, так и включение в эту агрессию вооруженных сил республики Беларусь.
Россияне сейчас усиленно "обрабатывают" политическое руководство этой страны. Плюс, они достаточно жестко контролируют настроения в белорусской армии. Они там сейчас имеют практически в каждом подразделении своих офицеров-кураторов, которые четко отслеживают настроения. Также они проводят дополнительную пропаганду, чтобы оправдать свои намерения относительно вторжения на наши земли.
– Верно ли я понимаю, что вряд ли беларуская армия может самостоятельно решиться на вторжение? То есть они могут напасть только вместе с российскими силами?
– Мы можем предполагать, что на определенных направлениях они могут и самостоятельно начинать наступление. Я думаю, что непосредственно на волынском и ровенском направлении они это могут делать самостоятельно за счет тех подразделений и частей, которые у них есть. Но вопрос заключается в том, что достаточно большое количество вооруженных сил республики Беларуси не очень желают участвовать в этой агрессии.
Плюс, они довольно часто раньше ездили отдыхать к нам на Черное море. У них есть родственники-украинцы, они ездили к ним, видели реальную ситуацию в Украине и понимали, что нарративы российской пропаганды не соответствуют действительности. Поэтому, даже если будет приказ о вторжении, многие белорусские военные готовы сразу сдаваться в плен. Будем надеяться, что в случае худшего варианта сердце и ум белорусов возьмет верх над желаниями Путина и Лукашенко участвовать в этой войне.
– На какой срок мы застрахованы от того, что такого нападения не будет? Мы можем говорить о том, что в ближайшие две недели, в ближайший месяц и так далее этого вторжения из Беларуси не будет?
– На войне очень трудно гадать. Всегда разведчик, докладывающий старшему начальнику, говорит: "Вероятным характером действий противника может быть...". То есть он дважды прикрывает себя от возможной ошибки. У нас нет информационных источников ни в штабе Путина, ни в штабе Лукашенко. Поэтому мы рассчитываем определенные действия по той информации, которая у нас есть.
С 13-14 июня беларусы начали сборы со своими резервистами. Это условно можно назвать скрытой мобилизацией. Думаю, что примерно 26-27 июня они должны принять какое – то решение-или продолжать эти учения и потом, возможно, будет агрессия, или уже распустить людей. Но ориентировочно через девять дней (разговор состоялся 22 июня, – ред.) планируется встреча Путина с Лукашенко. Думаю, что у нас как раз есть эти 8-9 дней, ведь Путин будет пытаться дожать Лукашенко.
Возможно, на эту встречу он также вытащит Януковича, чтобы создать некий псевдотройной союз "освобожденных" территорий Украины или новую "республику". Думаю, возможны попытки родить какой – то союз в противовес тем союзам, что сейчас создаются – Украина, Великобритания, Польша.