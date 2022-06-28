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В МВД Беларуси началась новая волна «чисток»

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  • 28.06.2022, 9:47
  • 15,360
В МВД Беларуси началась новая волна «чисток»

Списки на увольнение спускает КГБ.

Из МВД увольняют сотрудников, чьи родные подписывались за Виктора Бабарико. Это не соответствует никаким даже лукашенковским законам, но это массово осуществляется в силовых ведомствах. В КГБ это уже произошло. Очередь прокуратуры, СК и КГК впереди.

«Наша Ніва» знает случай, когда увольняют оперативника с опытом работы 17 лет. В 2020 году он поставил подпись за Бабарико, в демонстрациях не участвовал. Ему придется вернуть 7 500 подъемных, уплаченных при заключении контракта.

Увольняют также и тех, у кого за альтернативных кандидатов подписывались родственники — речь о близких родственниках, «находящихся под влиянием офицера или сами могут на него влиять», объяснил «Нашай Ніве» действующий офицер.

«Если он не может управлять даже женой, как ему можно доверять управлять сотрудниками?» — процитировали нам объяснение кадровика.

Как нам известно, это происходит в рамках «третьей волны» обработки подписей, отданных за альтернативных кандидатов в 2020-м.

«Спрыгнуть» удается, только если есть убедительный аргумент об ошибочности отданной подписи.

Аналогичные процессы происходят и в других силовых ведомствах.

Списки на увольнение спускает КГБ. Иногда локальному руководству удается договориться со спецслужбой, что «некому работать, позвольте оставить до конца контракта — уволим по прошествии года», в надежде, что через год история забудется. Но так получается не у всех, а только у тех, у кого есть и настоящее желание прикрыть сотрудника, и реальный некомплект в отряде.

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