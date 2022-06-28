В МВД Беларуси началась новая волна «чисток» 12 28.06.2022, 9:47

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Списки на увольнение спускает КГБ.

Из МВД увольняют сотрудников, чьи родные подписывались за Виктора Бабарико. Это не соответствует никаким даже лукашенковским законам, но это массово осуществляется в силовых ведомствах. В КГБ это уже произошло. Очередь прокуратуры, СК и КГК впереди.

«Наша Ніва» знает случай, когда увольняют оперативника с опытом работы 17 лет. В 2020 году он поставил подпись за Бабарико, в демонстрациях не участвовал. Ему придется вернуть 7 500 подъемных, уплаченных при заключении контракта.

Увольняют также и тех, у кого за альтернативных кандидатов подписывались родственники — речь о близких родственниках, «находящихся под влиянием офицера или сами могут на него влиять», объяснил «Нашай Ніве» действующий офицер.

«Если он не может управлять даже женой, как ему можно доверять управлять сотрудниками?» — процитировали нам объяснение кадровика.

Как нам известно, это происходит в рамках «третьей волны» обработки подписей, отданных за альтернативных кандидатов в 2020-м.

«Спрыгнуть» удается, только если есть убедительный аргумент об ошибочности отданной подписи.

Аналогичные процессы происходят и в других силовых ведомствах.

Списки на увольнение спускает КГБ. Иногда локальному руководству удается договориться со спецслужбой, что «некому работать, позвольте оставить до конца контракта — уволим по прошествии года», в надежде, что через год история забудется. Но так получается не у всех, а только у тех, у кого есть и настоящее желание прикрыть сотрудника, и реальный некомплект в отряде.

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