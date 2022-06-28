Контрнаступление ВСУ: украинские войска продвигаются на двух направлениях 28.06.2022, 9:53

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Позиции украинских бойцов в Херсонской и Запорожской областях крепкие.

Украинские защитники продвигаются на херсонском и запорожском направлениях.

Об этом 28 июня в эфире общенационального телемарафона заявила спикер оперативного командования "Пивдень" Наталья Гуменюк, передает УНИАН.

В херсонской области, по ее словам, российские войска применяют авиационные удары и пытаются отбивать свои позиции артиллерийским огнем.

"В прошлом отчетном периоде было четыре облета авиации и попытки возобновить позиции возле Потемкиного. Но сейчас наши позиции там крепкие, и враг ретировался, не получив своих преимуществ", – рассказала спикер.

Что касается запорожского направления, то, как заявила Гуменюк, оккупанты продолжают обстреливать территориальные громады с местными жителями, однако, позиции украинских защитников на этом направлении остаются мощными.

Ранее сообщалось, что украинские защитники остановили вражеское наступление в направлении Долгенькое – Долина.

Также фактически на всех направлениях ведения боевых действий украинские штурмовики за сутки совершили до двадцати групповых боевых вылетов.

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