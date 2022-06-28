Как белорусам охладить комнату в жару без кондиционера? 8 28.06.2022, 10:00

6,084

Найдено решение за 8-10 рублей.

Когда термометры показывают 30 градусов и даже больше, сложно говорить о комфорте и радоваться лету. Так как охладить квартиру в жару? Существует простой и дешевый способ. Для этого вам нужно сходить в аптеку, пишет telegraf.news.

Конечно, вы можете установить кондиционер, а также использовать шторы или жалюзи с покрытием, отражающим солнечные лучи, что делает квартиру не такой горячей. Однако, что если вы не можете позволить себе такие решения? Тут вам поможет трюк за 8-10 рублей.

Термоодеяло, которое можно купить в аптеке или магазине спортоваров за 8-10 рублей, может вам очень помочь. Благодаря ему вы сможете эффективно охладить комнату и предотвратить дальнейшее ее нагревание.

Просто прикрепите такое одеяло на окне серебряной стороной наружу. Его покрытие будет отражать солнечные лучи, а комната охладится. Обычный размер такого одеяла — 130*210 см. Вполне может хватить для окна.

Также можно использовать и фольгу для выпечки. Но с ней сложнее будет закрыть окно, так как она не такая широкая. Придется раскатать несколько полос и соединить между собой. Например, прищепками для белья.

Но не забывайте про ещё одно правило. В жаркие дни окна должны быть закрыты. Если окно открыто или приоткрыто, квартира нагревается благодаря поступающему теплому воздуху с улицы. Окно лучше всего открывать вечером и даже оставлять открытым ночью, когда температура ниже. А когда вы проснетесь, немедленно закройте.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».