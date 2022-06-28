В Москве задержали оппозиционного политика Илью Яшина

В Москве задержали оппозиционного политика Илью Яшина3
- 28.06.2022, 10:05
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Прибывшего адвоката к оппозиционеру не пропустили.
В Москве во время прогулки в парке сотрудники полиции задержали оппозиционера, депутата Красносельского муниципального округа Илью Яшина.
Об этом вечером в понедельник, 27 июня, сообщила журналистка Ирина Баблоян, присутствовавшая при задержании, передает dw.com.
"Гуляли с моим другом Ильей Яшиным в парке, в Хамовниках. Подошли полицейские и увезли Илью", - написала она в Telegram.
В ОВД Лужники, куда доставили Яшина, по сведениям Баблоян, ему инкриминируют статью 19.3 КОАП РФ о неповиновении распоряжению полиции: "Будто он оскорблял и ругался при задержании! Что было НЕ ТАК", - утверждает журналистка.
К задержанному Яшину не допустили адвоката
В отдел полиции прибыл адвокат Ильи Яшина Вадим Прохоров, однако, по словам защитника, его не пропустили к задержанному.
"Меня не пускают - несмотря на удостоверение и ордер", - написал он в Facebook.
Прохоров отметил, что заседание Хамовнического райсуда по делу оппозиционера, по-видимому, состоится 28 июня.