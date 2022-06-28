Уволен директор библиотеки Академии наук Беларуси Александр Груша 3 28.06.2022, 10:12

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Александр Груша

Всего лишь полгода назад с известным историком-медиевистом подписали новый контракт.

В Академии наук продолжаются кадровые чистки. Стало известно, что с 1 июля увольняется директор Центральной научной библиотеки НАНБ Александр Груша. Всего лишь полгода назад с ним подписали новый контракт, но это не стало препятствием, сообщает «Наша Ніва».

49-летний Александр Груша — известный далеко за пределами Беларуси историк-медиевист, доктор исторических наук.

Он работал в структуре Академии наук с 1996 года, перед тем, как в 2014 году возглавить библиотеку НАНБ, с 2005 года был заведующим отделом истории Беларуси Средних веков и начала Нового времени. Сфера его научных интересов: формирование письменной культуры в Великом Княжестве Литовском в XIII — первой трети XVI века. Он один из лучших знатоков кириллической палеографии того времени.

Кроме того, есть информация, что планируются и уже идут новые чистки в Институте истории НАНБ. Под них уже попали археологи Николай Плавинский и Вадим Кошман, но похоже, что на этом не остановятся.

Известно, что в администрации Лукашенко недавно была создана комиссия по проверке деятельности Института истории во главе с первым заместителем главы администрации Максимом Рыженковым. В нее вошли среди прочих такие известные проводники государственной идеологической линии в исторической науке, как депутат Игорь Марзалюк, руководитель общества «Знание» Вадим Гигин, ректор Академии управления, бывший директор Института истории Вячеслав Данилович, декан истфака БГУ Александр Кохановский, ректор Гродненского государственного университета Ирина Китурко. Видимо, следующие решения относительно института будут приниматься по результатам ее работы.

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