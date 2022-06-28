Совбез ООН проведет срочное заседание в связи с российским ударом по Кременчугу 14 28.06.2022, 10:17

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По украинскому запросу совещание созвала председательствующая в Совбезе Албания.

Во вторник Совет безопасности ООН соберется на срочное заседание в связи с последними ракетными ударами России по Украине, в том числе по торговому центру в Кременчуге. Об этом сообщается на сайте ООН.

По украинскому запросу совещание созвала председательствующая в Совбезе ООН Албания.

«В связи с тяжестью варварских ракетных ударов со стороны российского террористического государства Украина запросила Совет Безопасности о проведении заседания по пункту повестки «Поддержание мира и безопасности в Украине». Фашистская Россия и все причастные в конце концов будут наказаны», — заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Заседание начнется в 22 часа по минскому времени.

Напомним, днем 27 июня Россия нанесла ракетный удар по торгово-развлекательному центру в Кременчуге Полтавской области. По словам президента Украины Владимира Зеленского, центр работал, в нем находилось около тысячи человек. От попадания ракеты начался сильный пожар, который смогли локализовать только к полуночи. Ведется разбор завалов, точное число погибших еще не известно. На утро вторника была установлена гибель 18 человек, также ранее сообщалось о госпитализации 21 раненого, десятки человек считаются пропавшими.

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