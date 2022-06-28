Валерий Карбалевич: Россия захочет от Лукашенко иметь право «двойной кнопки» на территории Беларуси 2 28.06.2022, 10:23

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Валерий Карбалевич

В нынешнем визите белорусского диктатора к Путину было больше загадочного, чем в предыдущих.

Политолог Валерий Карбалевич считает, что в нынешнем визите Лукашенко к Путину было больше загадочного, чем в предыдущих.

— Предполагалось, что Путин должен был приехать в Гродно. А тут он поменял свои планы и вызвал, условно говоря, к себе Лукашенко. Получился странный трехдневный визит. Согласно «Пулу Первого», сначала вроде бы в Подмосковье было какое-то неформальное общение. Российская сторона этого не подтвердила (но и не опровергла. — Прим. ред.). И непонятно, были там встречи или нет. Если были, то зачем ехать в Санкт-Петербург? То есть очень много загадочного во всем этом. Что осталось в сухом остатке (во всяком случае, что мы узнали из заявлений в публичном пространстве)?

Я думаю, главным вопросом было участие Беларуси в ответе России Литве. Возможно, кризис в отношении Москвы и Вильнюса был главным в этих переговорах. Как мне кажется, главный публичный результат этого визита — ядерный шантаж со стороны России и Беларуси в адрес западных соседей и НАТО.

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Насколько реально размещение ядерного оружия в Беларуси? Валерий Карбалевич считает, что прогнозировать действия России в данной ситуации чрезвычайно сложно.

— Но существует несколько аспектов этой проблемы. Из того, что озвучили политики в Санкт-Петербурге следует, что Россия передает это оружие Беларуси и фактически на белорусских носителях, которые являются частью вооруженных сил нашей страны. Следовательно, именно командующий ВС Беларуси будет принимать решение о применении или не применении этих вооружений. То есть Беларусь становится ядерной державой. Это нарушает режим нераспространения, что не может вызвать восторг у других ядерных держав. В том числе, скажем, у того же Китая. Ну опять же, речь шла только о возможности, а не об обязательной передаче. То есть после дооборудования самолеты получают возможность нести ядерное оружие. А вот будет оно или нет, непонятно. То же самое и с ракетами для комплексов «Искандер-М». Там может быть как обычная боеголовка, так и ядерная.

— Опять же, чьи это будут «Искандеры», белорусские, принадлежащие нашим вооруженным силам? Или же российские? Потому что Путин сказал неопределенно «передать». А что значит «передать»? Не очень понятно. Возможно, Россия захочет иметь право двойной кнопки: для того, чтобы применить это ядерное оружие, нужно решение двух главнокомандующих — и российского, и белорусского.

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Не подталкивает ли таким образом Путин Беларусь к участию в войне? Карбалевич объясняет: ни опровергнуть, ни подтвердить это предположение в данный момент невозможно, так как слишком мало информации появилось в публичном пространстве после встречи.

— Какие-то российские телеграм-каналы сообщали, что якобы был жесткий спор, жесткая дискуссия, что Путин подталкивает Беларусь к активному участию. Но это лишь гипотезы, — объясняет он.

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