Потери российских оккупантов резко перевалили за 35 тысяч 3 28.06.2022, 10:23

3,874

Сводка Генштаба ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ ликвидировали более 35 тысяч оккупантов. За минувшие сутки уничтожено 250 российских военных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

В ведомстве сообщили, что за минувшие сутки российские войска понесли наибольшие потери на Бахмутском направлении.

Общие боевые потери оккупантов на 28 июня ориентировочно составили:

личного состава - около 35250 (+250) человек ликвидировано,

танков - 1567 (+15),

боевых бронированных машин - 3704 (+17),

артиллерийских систем - 778 (+7),

РСЗО - 243 (+0),

средства ПВО - 102 (+1),

самолетов - 217 (+0),

вертолетов - 185 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 636 (+0),

крылатые ракеты - 139 (+0),

корабли / катера - 14 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 2589 (+14),

специальная техника - 61 (+1).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».