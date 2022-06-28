Потери российских оккупантов резко перевалили за 35 тысяч

Потери российских оккупантов резко перевалили за 35 тысяч3
- 28.06.2022, 10:23
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Сводка Генштаба ВСУ.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ ликвидировали более 35 тысяч оккупантов. За минувшие сутки уничтожено 250 российских военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
В ведомстве сообщили, что за минувшие сутки российские войска понесли наибольшие потери на Бахмутском направлении.
Общие боевые потери оккупантов на 28 июня ориентировочно составили:
личного состава - около 35250 (+250) человек ликвидировано,
танков - 1567 (+15),
боевых бронированных машин - 3704 (+17),
артиллерийских систем - 778 (+7),
РСЗО - 243 (+0),
средства ПВО - 102 (+1),
самолетов - 217 (+0),
вертолетов - 185 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня - 636 (+0),
крылатые ракеты - 139 (+0),
корабли / катера - 14 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн - 2589 (+14),
специальная техника - 61 (+1).