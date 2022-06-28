Британская разведка: Российские силы вторжения все больше истощаются 1 28.06.2022, 10:36

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Командование РФ измотало основные части шести разных армий.

Россия выставила основные части шести разных армий, но добилась лишь тактического успеха под Северодонецком. Российские вооруженные силы все больше истощаются.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, украинские силы продолжают укреплять свои позиции на возвышенности в городе Лисичанск после отхода от Северодонецка. Украинские силы продолжают успешные удары в тылу русских, разрушая систему командования и контроль России.

В Минобороны Британии сообщили, что с 24 по 26 июня Россия нанесла необычайно интенсивные удары по территории Украины с использованием ракет большой дальности. Это оружие, скорее всего, включало советские ракеты AS-4 KITCHEN и более современные ракеты AS-23a KODIAK, выпущенные как из белорусского, так и из российского воздушного пространства.

"Это оружие было разработано для поражения целей, имеющих стратегическое значение, но Россия продолжает использовать его в больших количествах для получения тактического преимущества", - говорится в сообщении.

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