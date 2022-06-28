Белгидромет предупредил о жаре до 36 градусов 2 28.06.2022, 10:51

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Синоптики объявили в стране оранжевый уровень опасности.

В Беларусь пришла настоящая летняя жара. Во вторник, 28 июня, синоптики объявили в стране оранжевый уровень опасности.

В течение дня на максимуме столбик термометра будет держаться на отметках от 30 до 34 градусов тепла. Но по югу, предупреждает Белгидромет, воздух прогреется до плюс 36.

В Минске 28 июня ожидают до плюс 33 градусов. Синоптики предупреждают, что жара сохранится также в среду и четверг.

МЧС и Минздрав советуют как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами, купаться только в специально оборудованных для этого местах, а также отказаться от алкоголя и ограничить поездки на автомобиле.

Кроме того, настолько жаркая погода может стать причиной отключения электроэнергии из-за перегрева трансформаторного оборудования, а также привести к ДТП и пожарам.

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