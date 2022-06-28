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Украинские десантники сбили российский вертолет Ка-52 «Аллигатор»

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  • 28.06.2022, 10:53
  • 3,112
Украинские десантники сбили российский вертолет Ка-52 «Аллигатор»

Видеофакт.

Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ из ПЗРК Starstreak сбили российский вертолет Ка-52.

Об этом утром во вторник, 28 июня, сообщили в пресс-службе Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

“Военнослужащим подразделения противовоздушной обороны 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины ПЗРК “Starstreak” был сбит российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 “Аллигатор”, – говорится в сообщении.

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