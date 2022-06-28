Ведущую «Дождя» признали иностранным агентом за денежный перевод из Беларуси 1 28.06.2022, 10:56

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Мария Борзунова

Журналистка назвала это «очень смешным».

Журналистка российского телеканала «Дождь» Мария Борзунова, посвятившая целую серию передач разбору белорусской пропаганды, узнала о причинах своего признания иностранным агентом.

«Я узнала, за что меня признали иноагентом и это очень смешно. Я агент Беларуси!» – написала журналистка в Facebook.

Она отметила, что в качестве получения иностранного финансирования ей приписали 1290 российских рублей от журналиста Эвана Гершковича из США в 2020 году и 10 270 российских рублей от бывшего продюсера «Дождя» Надин Лахбаби из Беларуси в 2019-2020 годах.

Статус иностранного агента Минюст России придает некоммерческим организациям, СМИ, гражданам и незарегистрированным общественным объединениям, получающим иностранное финансирование и занимающимся политической деятельностью внутри РФ.

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