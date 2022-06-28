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Ведущую «Дождя» признали иностранным агентом за денежный перевод из Беларуси

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  • 28.06.2022, 10:56
  • 3,056
Ведущую «Дождя» признали иностранным агентом за денежный перевод из Беларуси
Мария Борзунова

Журналистка назвала это «очень смешным».

Журналистка российского телеканала «Дождь» Мария Борзунова, посвятившая целую серию передач разбору белорусской пропаганды, узнала о причинах своего признания иностранным агентом.

«Я узнала, за что меня признали иноагентом и это очень смешно. Я агент Беларуси!» – написала журналистка в Facebook.

Она отметила, что в качестве получения иностранного финансирования ей приписали 1290 российских рублей от журналиста Эвана Гершковича из США в 2020 году и 10 270 российских рублей от бывшего продюсера «Дождя» Надин Лахбаби из Беларуси в 2019-2020 годах.

Статус иностранного агента Минюст России придает некоммерческим организациям, СМИ, гражданам и незарегистрированным общественным объединениям, получающим иностранное финансирование и занимающимся политической деятельностью внутри РФ.

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