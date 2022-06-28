«В офис может забежать человек с мачете» 1 28.06.2022, 11:08

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Белорус переехал в одну из самых экзотических стран мира.

Сайт onliner.by опубликовал историю белоруса Сергея Говорунова. Три месяца назад бобруйчанин переехал в Папуа — Новую Гвинею — островное государство недалеко от Австралии. И очень удивился местным порядкам: богатые живут здесь в районах, обнесенных колючей проволокой, и наслаждаются роскошью, в то время как люди победнее ютятся в лачугах и наслаждаются разве что свободой (а иногда и хорошей погодой).

«А что, если меня заберут в рабство?»

Сергею Говорунову 30 лет, вырос он в Бобруйске. Здесь же получил первое образование — закончил техническое училище по специальности «электромеханик». После два года работал в белорусской «дочке» «Газпрома», но оставаться там надолго не планировал. Дальше была учеба в МГЛУ, будни преподавателя сначала в обычной школе, потом на языковых курсах. Жизнь изменилась, когда он попал в IT-компанию, занимающуюся GPS-технологиями.

— Я был специалистом по внедрению софта в разные проекты. Весной я поехал в Барселону на международную выставку World Mobile Congress, чтобы презентовать наши продукты. Там я познакомился с бизнес-партнерами из Папуа — Новой Гвинеи. Они предложили мне перебраться в их офис. А я как раз хотел пожить в экзотической стране, поэтому согласился — размышлял часа два, не больше, — вспоминает Сергей.

События развивались стремительно: буквально за 20 дней белорусу оформили визу, купили билет.

— Я ничего не знал про эту страну. Но когда посмотрел документалки Варламова и других блогеров, понял, что еду в довольно странное и опасное место. Подумал, что как-то слишком легко меня туда приняли — явно что-то не сходится. В общем, накрутил себя. Перед самым отправлением у меня даже паническая атака случилась: а что, если меня заберут в рабство?

С такими тяжелыми мыслями Сергей провел 36 часов утомительной дороги. По прилете в Порт-Морсби, столицу Папуа — Новой Гвинеи, парень сдал тест на ковид и попутно разговорился с сотрудником американского посольства. Услышав название фирмы, куда устроился наш герой, новый знакомый сказал, что Сергей в хороших руках. Собственно, так и оказалось.

«Богачи живут как в раю»

— Мы занимаемся GPS-мониторингом и сотрудничаем с security-компаниями. В стране очень развита сфера частной охраны, так как здесь и правда небезопасно. Например, большинство машин подключены к системам слежения. Внутри установлена кнопка SOS. Если вдруг человека пытаются ограбить или происходит еще что-то нехорошее, он нажимает на нее и сигнал поступает охранникам. Они выезжают на помощь.

Такая вот поддержка от крепких парней с оружием нужна здесь часто. В Порт-Морсби утро в офисе может начаться совсем не с кофе, а с того, что к вам забежит человек с мачете и попытается ограбить. А после него может прийти другой — уже с дробовиком. Чтобы защитить себя, состоятельные граждане покупают себе оружие (легально, с лицензией). Правда, стоит оно дорого. По словам Сергея, стоимость пистолета вместе со всеми налогами достигает $10 000. Позволить себе такую роскошь могут единицы.

— В основной массе люди живут бедно, ютятся в каких-то лачугах или домиках на сваях, которые собираются как конструктор LEGO. На улицах полнейшая нищета, я даже загонялся из-за этого первое время. Кто-то промышляет воровством, кто-то торгует запрещенными веществами. Тут многие употребляют местный наркотик — орех бетеля. Постоянно жуют его и сплевывают прямо под ноги. Из-за этого ореха к 30 годам возникает рак гортани или кожи, а зубы становятся оранжевыми. Зато стоит он недорого — всего 2 рубля на наши деньги.

Большинство жителей острова работают на низкооплачиваемых должностях: в магазинах, на заправках, стройках. Сергей говорит, что с ними бывает непросто: их сложно обучить чему-то и приходится несколько раз объяснять одно и то же, да и отлынивать от своих обязанностей они тоже любят.

Все деньги, по сути, сосредоточены в руках небольшой прослойки политиков, бизнесменов, а также иностранных корпораций, добывающих здесь газ, нефть и алмазы.

— Богачи живут как в раю. Строят отдельные районы, обнесенные колючей проволокой и находящиеся под круглосуточной охраной. Ужинают в ресторанах итальянской и французской кухни, катаются на мотоциклах, занимаются дайвингом, рыбалкой, серфингом, картингом, гольфом… Короче говоря, тут хватает развлечений для экспатов. Для местных доступна разве что игра в волейбол и регби. Вообще социальное неравенство существует здесь в каких-то карикатурных масштабах. Богатые покупают себе спорткары, но из-за того, что дорог либо нет, либо они все в ямах, ездить на этих новеньких машинах особо негде. К тому же за городом часто встречаются бандиты, которые блокируют путь и занимаются рэкетом. Могут даже забрать автомобиль. К счастью, я с таким пока не сталкивался.

Для обеспеченных граждан в Папуа — Новой Гвинее открываются частные школы, больницы. А вот у тех, кто победнее, доступа к нормальному образованию и медицине нет.

— Если человек сломает палец, он просто приложит к нему бамбуковую ветку и замотает листьями — вот и все лечение. А если его покусает бездомная собака (это довольно распространенная ситуация), он максимум выпьет антибиотик. Даже рану обрабатывать не станет. Еще тут проблема с ядовитыми змеями — в год от укусов умирает тысяча людей. И это только официальные данные, по неофициальным же их еще больше. Антидот есть, но он такой дорогой, что большинству грозит или ампутация конечности, или смерть.

«Жилье стоит $4000 в месяц»

При всех проблемах жители столицы как будто не теряют оптимизма. Ведут себя дружелюбно и очень радуются, когда иностранцы пытаются заговорить с ними на их языке. Между собой они общаются на ток-писине, при этом чуть ли не у каждой деревни есть свой собственный язык — всего их больше 800.

Кстати, для местных Сергей своего рода достопримечательность — из-за своего высокого роста (194 см). В основном мужчины и женщины в Папуа — Новой Гвинее низкие, выше 160 см вырастают редко, так что с белорусом все любят фотографироваться.

Парень живет в защищенном районе, на вершине холма. Компания снимает ему двухэтажную квартиру в доме с бассейном и горничными, которые помимо уборки еще стирают и гладят вещи.

— Не знаю, правда это или нет, но мне рассказывали, что подобное жилье стоит $4000 в месяц. Хотя моя двушка выглядит вполне обычно: из каких-то особенностей только большая лоджия. «Коммуналка» тут дорогая: за электричество можно и $150 отдать. И это при том, что оно частенько отключается. Поэтому практически в каждом здании есть дизельный генератор. С интернетом здесь тоже бывают перебои.

Питание своим работникам тоже оплачивает фирма. Поэтому наш герой деньги особо не тратит, хотя в здешних ценах ориентируется.

— Одна кина (валюта в Папуа — Новой Гвинее. — Прим. Onlíner) равняется примерно одному белорусскому рублю. Цена дюжины яиц — 14 рублей, растительного масла — 16 рублей, килограмма картошки — 6 рублей. В среднем продукты стоят дороже, чем у нас. Да и техника тоже.

Убедиться можете сами:

За три месяца в Порт-Морсби Сергей уже успел наладить быт.

— Точно знаю, что в городе больше нет белорусов, но есть еще три русскоговорящих человека, и все Сергеи. Из иностранцев тут в основном австралийцы, филиппинцы, китайцы. Есть и европейцы. Всего в столице живет около 200 000 человек, и многих я постоянно встречаю в разных местах. Довольно интересное ощущение. Вообще, если ты экспат, тебе везде рады. Я лично знаком с премьер-министром, обедал с министрами здравоохранения, образования. В Беларуси такое представить сложно.

Сейчас в Папуа — Новой Гвинее сухой сезон: тропических дождей нет, а столбик термометра уверенно держится на отметке в 30 градусов. Самое время путешествовать по стране, что белорус и делает.

— Здесь красивая природа — есть и горы, и прекрасные побережья. И чем дальше уезжаешь от столицы, тем становится безопаснее.

Далеко идущих планов у Сергея нет: сам пока не знает, на сколько задержится в этом экзотическом месте.

— Мне нравится море, тепло, тропические фрукты. Нравится заниматься кайтсерфингом. Да и свобода, которая тут царит, немного подкупает. Я здесь словно на другой планете — вдали от любых новостей.

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