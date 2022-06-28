Кремлю дали по зубам 4 Телеграм-канал CYNIC

28.06.2022, 11:09

6,034

«Бензоколонку» можно сносить за ненадобностью.

Кременчуг... Очередная (почувствуйте жуть, когда приходится со словом "трагедия" писать слово "очередная) трагедия, продолжающая идею путинского геноцида.

Эта постоянная фиксация на гражданских - и намеренное, целенаправленное, жестокое уничтожение гражданского населения - переход в границы "нацистской войны".

Называть путинскую Россию фашистской далее будет не верно - перед нами чисто нацистский режим, основанный на превосходстве "рашистской расы", не признающей право на существование ни одного окружающего ее народа.

Сейчас перед нами чистая копия Нацистской Германии, и она пытается съесть Украину, как некогда фюрер сжирал совместно с Союзом Польшу.

Но тут не вышло - Кремлю дали по зубам.

За последние несколько дней прошел важный (по сути, исторический) переход. Запад фактически отказался от переговорной концепции. Прежние игроки (Франция, Германия, Италия) встали на позиции силового принуждения Кремля к миру.

Война завершится дипломатическим урегулированием, но диктовать условия на этих переговорах должна Украина совместно с союзниками, и это произойдет лишь тогда, когда сторонников раннего мира не останется на Западе.

Концепцию мира Запад лоббировал достаточно, чтобы дать возможность Кремлю съехать с военной ипостаси, но этого не произошло. Были публично оскорблены абсолютно все представители, которые занимались переговорным треком.

И тогда Запад отрезал для себя путь к дипломатии, начав напрямую глумиться над Путиным на заседании G7.

Я бы назвал шутку про "езду с голым торсом на лошади" - исторической формулировкой по той причине, что в большой политике подобная издевка - это разрыв возможности вести переговоры.

Эта опция исключена - никаких переговоров. И это верно.

С Кремлем нельзя договориться - это было понятно еще со времен СССР. Кремль понимаем только язык грубой силы и угроз, поэтому на любую эскалацию корректно отвечать более жестким и более масштабным "ударом".

Так, после заявления Путина о готовности предоставить Беларуси носители ядерного оружия, в НАТО начали распространять слухи о том, что и в рамках альянса будет распространен блок ядерных держав.

Безусловно ядерной должна стать Польша, тем самым застолбив за собой статус центра Восточной Европы.

В Украину, наконец, начали прибывать волны западных поставок.

При этом у Москвы положение в тылах "дырявое". Сообщается, что Москва экстренно закупает боеприпасы... у Беларуси.

Из разных кусочков паззла складывается картинка западных разведок, говорящих о том, что Россия начинает ощущать истощение собственных военных ресурсов.

Это пока не очень заметно на фронте, но любой удар по гражданским - это всегда жест отчаяния. Кремлевская паника заставляет Путина действовать иррационально, применяя стратегическое вооружение для обстрела детских игровых площадок.

При этом Запад настолько уверен в победе Украины, что пускает слухи о подготовке к передаче Киеву систем ПВО, находящихся в обороне Белого Дома.

Так, могло показаться, что последние несколько дней были в основном декларативными с точки зрения дипломатической оси, однако прошла историческая точка невозврата - дипломатия фактически закончилась.

Причем "двумя" плевками - сначала "торс", а затем и "дефолт ". Осталось только Путину на день рождения отправить огромный дерьмоядерный чемоданчик.

И это прекрасно. Теперь не осталось тех, кто волнуется о физиономии промокашки. Только оружие способно разрешить конфликт "миром".

Запад слишком глубоко погрузился под воду, дав слишком много обязательств. Теперь ему некуда отступать.

G7 лишь подтвердил, что страны окончательно вписались за Украину. И , конечно же, самый могущественный экономический и военный блок одержит победу...

А в бензоколонке закроют даже возможность возить газ и нефть. Можно сносить за ненадобностью…

Телеграм-канал CYNIC

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».