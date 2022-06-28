Эксперты заявили, что употребление перца чили продлевает жизнь 1 28.06.2022, 11:12

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Употребление острой пищи позволяет организму лучше противостоять болезням.

Эксперты рассказали о необычном свойстве острого перца чили.

По словам специалистов, согласно исследованиям, острая пища, особенно перец чили, является секретом здоровой долгой жизни, передает Food News. К такому выводу ученые пришли на основе исследования, которое было проведено в США и Китае. Так, люди, которые любят острую пищу, как правило, жили дольше, чем те, кто этого не делает.

К такому же выводу пришли и итальянские ученые, основывая на данных по Европе. Исследователи также обнаружили, что употребление острой пищи часто защищало людей от ранней смерти, независимо от того, придерживались ли они здорового питания.

Важно отметить интересный факт. Дело в том, что защита от риска смерти не зависела от типа диеты, которой придерживались люди. Другими словами, кто-то может придерживаться здоровой средиземноморской диеты, кто-то другой может есть менее здоровую пищу, но для всех них перец чили оказывает защитное действие.

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