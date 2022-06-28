Беларусь и Россия — лидеры по росту цен в ЕАЭС 2 28.06.2022, 11:28

По отношению к маю 2021 года цены на продовольствие выросли на 16,5%.

По данным Евразийской экономической комиссии, в мае текущего года среди стран ЕАЭС наибольшее увеличение цен на товары и услуги в годовом выражении было отмечено в Беларуси и России, пишет belmarket.by.

Потребительские цены на товары и услуги в ЕАЭС выросли на 0,3% в мае 2022 года по сравнению с апрелем. В сравнении с декабрем 2021 года цены выросли на 11,2%, по отношению к маю 2021 года – на 16,5%.

Годовая инфляция в мае составила:

в России – 17,1%;

в Беларуси – 17%;

в Казахстане – 14%;

в Кыргызстане – 14%;

в Армении – 9%.

По сравнению с декабрем прошлого года в ЕАЭС отмечался значительный прирост цен на продовольственные (на 13,5%) и непродовольственные товары (на 12,2%). Цены на услуги за этот период увеличились на 6,3%.

Цены на продовольственные товары в годовом выражении (май 2022 года к маю 2021-го) выросли по ЕАЭС на 19,7%. Стоимость продовольствия больше всего выросла в России (на 20,1%) и Беларуси (на 19,3%). Цены на продовольственные товары в годовом выражении увеличились в Казахстане на 19%, в Кыргызстане – на 16,6%, в Армении – на 13,8%.

Непродовольственные товары стали дороже в ЕАЭС в годовом выражении на 18%. В РФ цены выросли на 19,2%, в Беларуси – на 18,7%, в Казахстане – на 11,9%, в Кыргызстане – на 11,6%, в Армении – на 6,8%.

По данным департамента статистики ЕЭК, услуги в ЕАЭС в мае 2022 года (по сравнению с маем 2021 года) стали дороже на 9,8%. Самый значительный рост наблюдался в Республике Беларусь – на 10,8%. В России стоимость услуг стала дороже на 10%, в Казахстане – на 9,1%, в Кыргызстане – на 8,5%, в Армении – на 4,8%.

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