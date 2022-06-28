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ВСУ ликвидировали оккупанта, который оскорблял украинцев

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  • 28.06.2022, 11:29
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ВСУ ликвидировали оккупанта, который оскорблял украинцев

Оскорбительные комментарии в сети он оставлял еще в 2017 году.

В Украине ликвидировали оккупанта, который называл украинцев "аборигенами". Речь идет о военнослужащем российской армии Олеге Кузнецове.

Об этом сообщил в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штрирлиц). Он показал фото оккупанта с девушкой. Оскорбительные комментарии по адресу украинцев он оставлял еще в 2017 году, за что теперь и поплатился.

"Кто такие вообще эти украинцы? Кучка аборигенов, живущих "у края"", – писал россиянин.

"Love Story из 200", – прокомментировал Штирлиц.

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