Что изменится для белорусов в июле 2022 года? 28.06.2022, 11:41

Отмена ковидных надбавок, новые купюры, платный проезд для школьников.

Медработникам отменят ковидные надбавки, появится обновленная купюра в 100 рублей, начнется вступительная кампания. Самые важные новшества второго месяца лета – в обзоре Intex-press.

Медработникам отменят ковидные надбавки, но установят новые

С 1 июля медработники больше не будут получать ковидные надбавки. Это связано со «стабилизацией в стране ситуации с коронавирусом и переходом поликлиник и больниц на обычный режим работы», поясни ли в Минздраве.

Вместе с тем для всех медработников установят новые выплаты, которые позволят «обеспечить повышение заработной платы».

Новые надбавки будут начисляться в зависимости от сложности и интенсивности работы. Самая большая надбавка предусмотрена в отделениях анестезиологии и реанимации (врачам 200% оклада, средним медработникам 70%), выездным бригадам скорой медицинской помощи (врачам 135% оклада, средним медработникам 60%), в приемных отделениях стационаров, отделениях для пациентов с инсультами, участковой службе поликлиник (врачам 135% оклада, средним медработникам 50%).

Появится обновленная «соточка»

В Беларуси с 1 июля в обращении появится новая купюра номиналом в 100 рублей. Как уточнили в Нацбанке, «выпуск в обращение новых банкнот будет осуществлен в рамках плановых мероприятий Национального банка по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению банкноты».

Дизайн новой банкноты будет похож с дизайном тех, которые уже находятся в обращении. Но будет исключен реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи экс-председателя правления Нацбанка Петра Прокоповича, а также год образца банкноты «2009» заменен на год выпуска банкноты в обращение «2022». На банкноте также обновят изображение архитектурного сооружения на лицевой стороне (замок Радзивиллов в Несвиже), а также укажут название замка.

Находящиеся в обращении банкноты номиналом 100 рублей образца 2009 года остаются законным платежным средством.

Покупать и продавать драгметаллы Нацбанк перестанет

Национальный банк Республики Беларусь с 1 июля прекращает проведение операций купли-продажи мерных слитков из драгоценных металлов с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (за исключением банков и небанковских кредитно-финансовых организаций), а также с физическими лицами в кассах Национального банка.

Школьникам вернут платный проезд

С 1 июля и до конца лета школьники должны будут оплачивать проезд в общественном транспорте наравне со взрослыми – им придется покупать талоны или проездные. Согласно решению Брестского областного Совета депутатов «О дополнительных мерах по социальной поддержке обучающихся» право на бесплатный проезд им предоставляется на период с 1 сентября по 30 июня.

Завершится ЦТ и начнется прием документов

2 июля состоится централизованное тестирование по истории Беларуси, 4 июля – по географии, 6 июля – по Всемирной истории новейшего времени.

Для тех, кто не может сдать ЦТ в основной день, есть резервные даты: 12 и 14 июля (белорусский и русский языки), 12 и 16 июля (остальные предметы). Сроки регистрации для прохождения ЦТ в резервные дни – с 2 по 9 июля.

С 18 июля вузы начнут прием документов от абитуриентов.

Учет работников будет вестись по-новому

С 1 июля все белорусские работодатели должны будут подавать документы по персонифицированному учету только в электронном формате, сообщается на сайте Фонда социальной защиты населения. Это специальный индивидуальный лицевой счет работников, на котором хранится информация о его трудовом стаже и заработке.

Речь идет о формах ПУ-1, ПУ-2, ПУ-3, ПУ-6. Все документы должны быть подписаны электронной цифровой подписью. Работать по старой схеме временно разрешат работодателям, у которых еще нет электронной подписи, и среднесписочное число работников которых не превышает десяти.

Пенсионеров обяжут открыть базовый счет в госбанке

Белорусы, которые выйдут на пенсию после 1 июля 2022 года и станут получать выплаты не наличкой, а на карту, будут обязаны открыть базовый счет. Это предусмотрено указом №363 «О текущем (расчетном) банковском счете физического лица с базовыми условиями обслуживания».

На этот счет будут перечислять выплаты. Открывать базовые счета можно в банках с долей государства более 50%: «Беларусбанк», «Белагропромбанк», «Белинвестбанк» и «Банк Дабрабыт».

Нововведения не коснутся тех, кто получает пенсию через «Белпочту» или в банке (они будут обязаны открыть базовый счет до 1 июля 2025 года).

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