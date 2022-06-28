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ВСУ нанесли новый удар по войскам РФ на Змеином: уничтожены три ЗРК «Панцирь С1»

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  • 28.06.2022, 11:43
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ВСУ нанесли новый удар по войскам РФ на Змеином: уничтожены три ЗРК «Панцирь С1»

Стали известны подробности успешной операции.

ВСУ нанесли новый удар по вражеским силам на захваченном россиянами острове Змеиный.

Детали успешной атаки озвучила спикер оперативного командования "Пивдень" Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона 28 июня, передает УНИАН.

По ее словам, ВСУ уничтожили три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь С1" захватчиков.

"Прошлой ночью было попадание по острову Змеиный снова. Общий итог этой операции – три "панцерника", оружия у Змеиного мы украли… и радиолокационная станция у них не работает. То есть подходы к острову усложнены, и в связи с этим раш*сты не могут подойти (к острову) и оказать помощь, подвезти какое-то вооружение или живую силу", – рассказала Гуменюк.

Ранее сообщалось, что накануне ВСУ провели атаку на Змеином, нанесли более десяти точных поражений по оккупантам.

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