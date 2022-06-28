Валютный разворот в Беларуси: доллар и евро будут дорожать 28.06.2022, 11:49

Прогноз экономиста.

Первая половина года характеризовалась высокой волатильностью на валютном рынке. Во втором полугодии турбулентные времена могут вернуться.

Согласно опросам Нацбанка, около 80 % населения Беларуси предпочитают хранить сбережения в иностранной валюте, поэтому многие следят за динамикой курса доллара в стране. После того как в первом квартале американская валюта резко подорожала, во втором наблюдалась обратная динамика, и сейчас доллар у нас стоит примерно столько, сколько и в начале года — 2,5–2,6 рубля.

Однако во втором полугодии ситуация может измениться. В России, от которой сильно зависит состояние валютного рынка Беларуси, представители власти и бизнеса допускают рост курса доллара во втором полугодии до 70–80 российских рублей (с нынешних 56). Соответствующие заявления уже сделали и первый вице-премьер России Андрей Белоусов, и глава Сбербанка Герман Греф.

В случае если упомянутые прогнозы сбудутся, доллар в России может подорожать на 20–30 % и более.

«В России декларируется тезис, согласно которому по мере увеличения импорта в связи с адаптацией экономики к санкциям курс доллара может вырасти. Однако этот рост может произойти и по другой причине: в случае сокращения нефтегазового экспорта из-за западных санкций, которые усиливаются», — отмечает старший финансовый аналитик газеты «Белорусы и рынок» Вадим Иосуб.

И в том и в другом случае рост курса доллара в России неизбежно отразится на котировках на валютном рынке Беларуси, полагает эксперт.

«Утверждать, что к концу года доллар в Беларуси будет на 20–30 % дороже, чем сейчас, я бы не стал, но предпосылки говорят о том, что валютный разворот вероятен и во втором полугодии иностранная валюта будет дорожать», — предполагает Вадим Иосуб.

В какой мере иностранная валюта в Беларуси подорожает во втором полугодии, во многом будет зависеть от внешних факторов, считает эксперт.

«Национальный банк вряд ли будет серьезно вмешиваться в ситуацию на валютном рынке. Во-первых, резервов, чтобы заниматься интервенциями на валютном рынке, у регулятора не много, во-вторых, Нацбанк не брал на себя обязательств по какому-то курсу рубля или доллара к концу года», — резюмировал Вадим Иосуб.

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