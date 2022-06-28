Альфред Кох: Даже Китай будет за то, чтобы примерно наказать урода 6 28.06.2022, 11:51

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Альфред Кох

Путин вообще сильно сдал.

Сто двадцать четвертый день войны запомнился новыми бомбардировками городов и, в частности, ракетной атакой на торговый центр в Кременчуге, пишет бывший вице-премьер России Альфред Кох.

Что нас ждет, когда пожарные потушат пожар и разберут завалы - одному Богу известно. Уже обнаружено 18 трупов и 59 раненных. Вечная память погибшим невинным людям. Тех, кто их убил ждет неминуемое возмездие. Путин должен быть в тюрьме. Или в петле. Был я тут недавно в Нюрнберге. И проезжал мимо того самого суда…

Я писал и сегодня повторюсь: Путин перешел к прямым атакам на жилые кварталы. Цель понятна: запугать мирное население, подавить волю к сопротивлению, показать, что война будет продолжена, даже если его армия будет отброшено за международно-признанные границы Украины.

Насколько это эффективно - спорный вопрос. Во всяком случае немецкие историки считают, что гитлеровские бомбардировки Лондона, которые продолжались с сентября 1940 по май 1941 годах, убив около 45 000 мирных граждан, только укрепили волю британцев к сопротивлению и уничтожили всякие шансы на столь желаемый Гитлером мир с Британией.

Английские историки тоже скептически оценивают, в этом смысле, результативность бомбардировок Дрездена в середине февраля 1945 года, когда по разным оценкам погибло от 25 000 до 100 000 гражданского населения, и считают, что вряд ли они как-то существенно деморализовали противника и приблизили победу.

Напротив, американские историки высоко оценивают результат атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в начале августа 1945 года (150 000 - 250 000 убитых) и считают, что решение об этих бомбардировках ключевым образом приблизило капитуляцию Японии.

Что это значит для нас? Какой вывод из этого можно сделать? Черт его знает... Что атомные бомбардировки эффективнее обычных? В каком-то смысле - да, они убивают больше мирных жителей.

Если это цель - то ок, значит Путин скоро убедится в неэффективности такого рода обстрелов конвенциональным оружием и использует, таки, ракеты с тактическими ядерными боеголовками. Но приблизит ли это его победу? 100% нет. Напротив, окончательно сделает ее недостижимой.

Вряд ли в сегодняшней ситуации Запад (да и не только Запад) позволит победить тому, кто применил ядерное оружие против страны, им не обладающей. Да к тому же не в военных, а в террористических целях. Я думаю, даже Китай будет за то, чтобы примерно наказать урода.

И как реакция на произошедшее в Кременчуге, Байден на G7 тут же принял решение обеспечить Украину эффективным ПВО средней и большой дальности, а сама Большая Семерка выделила Украине дополнительно 29,5 млрд. долларов на этот финансовых год. Это не считая еще множества новых санкций против России.

Думаю, кстати, что теперь вообще все ограничения на применение РСЗО и их количество для Украины снимутся сами собой. И даже самые осторожные лидеры Запада поймут, что никакие переговоры с Путиным невозможны.

Причем они невозможны не только из соображений высокой морали или даже обычной брезгливости, а просто потому, что они бесполезны. Они бесполезны так же как переговоры со стариком-маразматиком, который не помнит что он обещал вчера, но зато готов часами рассказывать про малейшие детали какой-то никому не интересной давней истории. Причем рассказывать с жаром, выпучив глаза и захлебываясь слюной.

Путин вообще сильно сдал. И то, что он как то разом обрюзг и заметно поглупел, это полбеды: в конце концов осенью он разменяет восьмой десяток и это все вполне понятно и объяснимо. Но, то, что он публично достает козявки из носа и пристально их разглядывает, означает, что старый чекист утратил самоконтроль. А это опасно уже для всего мира, поскольку у него есть ядерный чемоданчик…

А сочетание старика-маразматика, утратившего самоконтроль с ядерным чемоданчиком - это перебор для кого угодно. Даже для душки Макрона. Даже для обычно невозмутимого Си Цзиньпина.

Интересно, а Макрон по-прежнему хочет вести с Путиным многочасовые разговоры о смысле жизни? Почитал я тут распечатку этих разговоров. Ну что я могу сказать? Старый опер Путин пытался лопуха Макрона своими ментовскими прихватами запутать. Но хватка уже не та...

Сколько раз Макрон ловил его на откровенном вранье, на приписывании Макрону слов, которых тот не говорил и т.д. Любимый прием всех оперативников, это заставить человека оправдываться, вызвать в нем чувство вины... Путин шпарил по кэгэбэшным методичкам как заправский курсант.

Но эти методы пятидесятилетней свежести уже не работают. В наше время постправды любой собеседник и прокурор и обвиняемый в одном лице. И Макрон, который значительно моложе Путина, не приянл такого распределенич ролей и даже как бы не замечал навязываемой ему игры. Он просто гнул свою линию и продолжал талдычить одно и то же…

В какой-то момент Макрон должен понять, что это тупик. Что Путин не отойдет от методички. И даже провалив операцию "Разговор с Макроном", он будет продолжать изображать допрашивающего, но ни за что не станет заинтересованным в поиске работоспособного решения собеседником.

Путин безнадежен. Это факт. Его когнитивные способности стремительно угасают и уже в его мимике и движениях видны среды деменции. Он уже физически не способен управлять страной. Его хаотичный менеджмент ведет ее к катастрофе.

И поскольку россияне в массе своей утратили витальность, то они готовы вместе со своим увядающим царем лечь заживо в его погребальный курган. Но они хотят еще чтобы мы легли вместе с ними. А мы не хотим. Нам здесь нравится.

И конечно в споре жизни со смертью всегда права жизнь. И значит наше дело правое. И значит враг будет разбит.

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