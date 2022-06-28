«Поеду туда, где дешевле» 1 28.06.2022, 12:06

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Белорусы рассказали, сколько они платят за стоматологические услуги в Европе, Грузии и Узбекистане.

Некоторые перед тем, как уехать надолго из Беларуси, обязательно посещают стоматолога. «В Европе дорого», — говорят. Журналисты «Нашей Нивы» поговорили с белорусами, которые недавно обращались к стоматологу за границей и узнали, сколько там нужно выложить за прием и ездят ли они лечить зубы в другие страны.

Польша

Павел обратился к стоматологу несколько недель назад, так как у него раскрошился зуб. Ему нужно было убрать штифт и поставить пломбу на соседний зуб.

«В общем, у меня плохое состояние зубов, я их не лечил, когда было нужно, поэтому приходится сейчас.

За эти услуги я заплатил 250 злотых (примерно 142 белорусских рубля) в частной клинике. Ходил потом еще три раза, ремонтировали два зуба, за них — 220 злотых (около 125 рублей). И может понадобиться еще несколько раз записаться.

Где-то около 1 000 злотых (примерно 567 рублей) я уже заплатил за стоматологические услуги и думаю, что еще примерно столько потрачу. В эту сумму входит именно сам ремонт, никаких снимков, например, мне не делали.

С записью проблем не было. Мне предложили дату через три дня, а потом я ходил раз в неделю. Каких-то очередей не заметил», — рассказывает он.

Врач посоветовала Павлу поставить брекеты. Это может стоить еще около 5—6 тысяч злотых (2 835—3 402 рубля).

Поехать лечить зубы в другую страну, где эти услуги дешевле, у Павла мыслей не было. Расходы на стоматологические услуги не бьют сильно по его карману.

«Я бы сказал, что это даже дешево, потому что в Минске было дороже.

Жена шутит, что у меня такое выражение лица, словно я не к стоматологу иду, а в магазин за конфетами. Сам прием проходит превосходно, все очень вежливо. Одна только проблема — не понимаю польский язык, а врач не знает английского. Но она на компьютере открывает переводчик, и мы так разговариваем. Здесь есть желание идти к стоматологу. Первое время, конечно, думал, что в Евросоюзе будет очень дорого лечить зубы, но оказалось не так», — говорит он.

Средние цены на стоматологию в Польше:

Консультация — 100 злотых (около 57 рублей).

Пломба — от 180 до 300 злотых (102—170 рублей).

Лечение канала — от 650 злотых (почти 370 рублей).

Удаление зуба — от 250 до 650 злотых (142—369 рублей), в зависимости от сложности.

Германия

Алла имеет немецкое государственное медицинское страхование, поэтому некоторые услуги для нее бесплатны.

Недавно она обращалась к стоматологу, когда у нее потемнел один из зубов. Приема она ждала около трех недель.

«Доктор не обратила особого внимания на мои жалобы. Вместо этого сделала мне бесплатную чистку зубов (которую оплачивает страховка раз в год) и один рентген-снимок (тоже бесплатно, ведь и это за счет страховки). Затем она предложила мне избавиться от шести зубов и направила к хирургу-стоматологу.

Я решила поискать другого доктора и через несколько дней была уже у него. Там мне сделали снимки всех зубов по два раза, некую «улучшенную» чистку, которая была за мой счет — 146 евро (около 389 рублей) и 39 евро (около 104 рубля) за разговор о том, как ухаживать за зубами.

Также сказали, что мне нужно заменить все старые пломбы на новые, а это 17 пломб. Стоило это 1 914 евро (5 091 рубль), часть этой суммы — 905 евро — оплатила страховка. То есть одна пломба стоила 112 евро (298 рублей). Можно было сделать все за счет страховки, но в таком случае использовать самые дешевые материалы», — рассказывает она.

При этом Алле не очень понравилось качество стоматологических услуг, которые она получила.

«Первый доктор очень напугал меня, поэтому я согласилась на предложение второго доктора заменить все старые пломбы на новые. Но я до сих пор не уверена, что это было необходимо, так как я раньше посещала стоматологов и не имела больших проблем с зубами. Иногда делала пломбы, но не 17 штук.

Также доктор предлагал слишком часто — 4 раза в год — платную «улучшенную» чистку всех зубов и пытался продавать различные инструменты: щетки для языка, гели. Также не предложил мне дополнительное обследование, если оно было необходимо — объемный снимок зуба. Так я все же потеряла один зуб, который можно было спасти.

Таким образом я считаю, что некоторым стоматологам в Германии не хватает квалификации и они пытаются вытащить из клиентов деньги. Но это только мой маленький опыт», — подытоживает женщина.

Средние цены на стоматологию в Германии:

Консультация — бесплатно, если пациент собирается продолжить лечение, просто осмотр — 20 евро (53 рубля).

Пломба — от 70 до 120 евро (186—319 рублей).

Лечение канала — от 160 евро (от 425 рублей).

Удаление зуба — от 70 до 100 евро (от 186 до 266 рублей).

Грузия

Дарье давно нужно было поставить пломбы, но девушка откладывала поход к стоматологу. Обратилась к нему примерно полгода назад.

«Мне посоветовали доктора из Украины в частной клинике. Лечила сначала два зуба, мне все понравилось, и я решила пойти сделать все остальные. Так я залечила примерно десять зубов.

Консультация в основном здесь везде бесплатная. В среднем лечение одного зуба стоит около 60 лари (около 70 рублей).

Если есть какие-то сложности, например, нужно лечить каналы, то выйдет около 100 лари (около 115 рублей). Зависит от того, насколько «тяжелый» зуб. Мне, например, нужно было делать реконструкцию одного зуба, заплатила за него 150 лари (около 173 рублей). В целом не считала, сколько я отдала, может, 700—800 лари (примерно 810—927 рублей) за лечение всех зубов», — делится она.

Девушка отмечает, что в Грузии довольно дешевые стоматологические услуги.

«Когда записывалась, сначала не было очереди, а потом через некоторое время у врача стало много клиентов и мне нужно было ждать 2—3 недели, чтобы к ней попасть.

Кажется, что здесь тот случай, когда и цена, и качество превосходны. Но некоторые говорят, что здесь может не быть каких-то материалов для более крутого лечения. Думаю, что зависит от клиники», — говорит она.

Также девушка поставила себе брекеты. За них она отдала около 200 долларов (примерно 675 рублей).

«Думала лечить зубы в Украине, потому что раньше делала это время от времени. Мне нравились там качество и цены. А так в Грузии очень много специалистов из Беларуси, Украины», — подытоживает она.

Средние цены на стоматологию в Грузии:

Консультация — в основном бесплатно.

Пломба — 60 лари (70 рублей).

Лечение канала — 100 лари (115 рублей).

Удаление зуба — от 50 до 75 лари (58—86 рублей).

Литва

Андрей (имя изменено) обратился к стоматологу две недели назад. У мужчины выпала пломба, также ему нужно было вырвать зуб мудрости.

«Выяснилось, что лечить мне следует сразу три зуба. Консультация доктора стоила 5 евро (около 13 рублей), снимок — 25 евро (около 67 рублей). Удалить зуб — 40 евро (106 рубля), лечение — прочистка каналов и пломба — 300 евро (около 798 рублей) за один зуб. Но надо лечить еще один, который мне будет стоить примерно 200 евро (532 рубля)», — рассказывает он.

Мужчина говорит, что уровень стоматологических услуг в Литве очень высок, но стоят они дорого. Андрей собирается ехать в Грузию, чтобы залечить остальные зубы.

«Безусловно, качество услуг здесь выше, чем в Беларуси. Объясняют, что привело к тому, что зуб заболел, дают рекомендации.

В Минске я ходил в частную клинику, вываливалась постоянно пломба. Здесь поставили — держится.

Но все равно решил, что не могу отдавать такие деньги за лечение. Собираюсь ехать в Грузию в отпуск, там сделаю намного дешевле. Друзья говорили, что там тоже хорошо делают», — рассказывает он.

Средние цены на стоматологию в Литве:

Консультация — 25 евро (67 рублей).

Пломба — от 60 до 90 евро (160—239 рублей).

Лечение канала — 120—160 евро (319—426 рублей).

Удаление зуба — 40—100 евро (106—266 рублей).

Словакия

Анна живет на две страны уже несколько лет. Поход к стоматологу она откладывала: в Нидерландах очень дорого стоят такие услуги.

«Меня ничего сильно не тревожило, не ходила даже на плановые осмотры. Несколько месяцев назад стал болеть один зуб и я поняла, что пора идти», — рассказывает она.

Первая консультация в Нидерландах стоила 80 евро. В нее вводил панорамный снимок зубов.

«После мне выставили счет за лечение шести зубов на сумму 700 евро (около 1 862 рубля). Я решила, что это очень дорого. И поскольку я живу на две страны, то поехала долечиваться в Словакию. Один зуб — 180 евро, но там были какие-то сложности, консультация бесплатная. Оказалось, что там это тоже недешево. Поставила две пломбы, и потом была дилемма: либо лечу зубы, либо плачу аренду за квартиру. Выбрала второе.

У меня была возможность поехать долечить в Беларуси, сделала там четыре зуба, за каждый отдала 30 евро (80 рублей)», — говорит она.

В Нидерландах девушка записывалась на консультацию к доктору за три недели. В Словакии ждать пришлось месяц.

«Но мне посчастливилось: кто-то отменил запись, я попала на прием через две недели.

Это был мой первый опыт лечения зубов за рубежом. Выглядит все, конечно, иначе. Совсем другие клиники, инструменты, которыми пользуются врачи. В Беларуси я такого не видела. Никаких отрицательных эмоций от похода к стоматологу у меня не было», — рассказывает она.

Средние цены на стоматологию в Словакии:

Консультация — есть бесплатная, а в некоторых клиниках 20 евро (53 рубля).

Пломба — от 50 евро (от 133 рубля).

Лечение канала — от 40 евро (от 106 рублей).

Удаление зуба — от 60 евро (160 рублей).

Узбекистан

Алина (имя изменено) обращалась за стоматологической помощью уже несколько раз.

«Нужно было спилить накладки на верхних зубах. Их ставили мне в процессе ортодонтического лечения.

Спилили их бесплатно: врач посчитал, что ничего серьезного не сделал.

Лечение кариеса одного зуба обошлось в 400 000 сум (около 94 рублей). К этому же врачу ходила на консультацию (боялась, что снова кариес), она была бесплатная», — рассказывает Алина.

Еще она носит брекеты. Ставила она их в Беларуси, а в Узбекистане нужно было продолжить лечение.

«Вообще, это большая проблема для тех, кто носит брекеты. В любой стране сложно найти специалиста, который согласится продолжить лечение, а не начинать все заново. Я его нашла не сразу, по рекомендации.

Снимки в клинике обошлись мне примерно в 500 000 сумм (117 рублей). Замена одного брекета — в 350 000 сумм (около 82 рублей). Заменили пять, впереди еще замена четырех.

Каждый месяц еще нужно проходить неклиническую активацию (осмотр, замена дуги). Это стоит 550 000 сумм (129 рублей). В общем, цены здесь на стоматологические услуги такие же, как и в Беларуси», — говорит она.

Алина обращалась в три разные клиники. Везде она была довольна качеством услуг. Очереди на запись к доктору не было.

Средние цены на стоматологию в Узбекистане:

Консультация — в основном бесплатно.

Пломба — 200 000 сумм (47 рублей).

Лечение канала — от 100 000 сумм (примерно от 23 рублей).

Удаление зуба — от 100 000 до 400 000 сумм (23—94 рубля).

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