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Оккупанты получили «праздничный салют» ВСУ в честь Дня Конституции Украины

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  • 28.06.2022, 12:10
  • 5,656
Оккупанты получили «праздничный салют» ВСУ в честь Дня Конституции Украины

Видеофакт.

Украинские войска не дают врагу ни малейшего шанса на победу. Каждое утро оккупантов начинается со значительных потерь как в личном составе, так и технике.

Так, утром 28 июня наши защитники обстреляли позиции россиян из тяжелой артиллерии. Об этом сообщают Вооруженные Силы Украины.

Обратите внимание, что видео было опубликовано в День Конституции Украины.

«А вот и утреннее поздравление оккупантам. Утро у них начнется не с кофе, наслаждайтесь», – написали они на своей странице.

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