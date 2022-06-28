Оккупанты получили «праздничный салют» ВСУ в честь Дня Конституции Украины

Оккупанты получили «праздничный салют» ВСУ в честь Дня Конституции Украины2
- 28.06.2022, 12:10
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Видеофакт.
Украинские войска не дают врагу ни малейшего шанса на победу. Каждое утро оккупантов начинается со значительных потерь как в личном составе, так и технике.
Так, утром 28 июня наши защитники обстреляли позиции россиян из тяжелой артиллерии. Об этом сообщают Вооруженные Силы Украины.
Обратите внимание, что видео было опубликовано в День Конституции Украины.
«А вот и утреннее поздравление оккупантам. Утро у них начнется не с кофе, наслаждайтесь», – написали они на своей странице.