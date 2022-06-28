«Мне 62 года, и я подписан на почти 200 каналов» 6 28.06.2022, 12:17

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Белорусы рассказали, как получают независимую информацию.

Белорус Сергей вспомнил, как в СССР его отец искал правдивую информацию, настраиваясь на запрещенные радиоволны и рассказал, как теперь сам читает «экстремистские» каналы. Пенсионерка Лидия недавно освоила VPN, чтобы читать любимых «экстремистов». Тамара удалила Телеграм, но выдержала без него только два дня.

Читатели EX-PRESS.BY поделились своими способами получать альтернативную информацию.

«Невозможно усмирить народ, который жаждет свободы и правды»

Ольга, Борисов:

– Читала и не перестаю читать «экстремистские» каналы и заблокированные властями независимые СМИ. Они имеют свои телеграм-каналы и зеркальные сайты, их легко можно открыть с помощью VPN. Почти все интересующие меня новости есть у Nexta-LIVE – его подписчиков становится больше, Zerkalo, «Беларусь головного мозга», «Чай з малінавым варэннем», «Мая краіна Беларусь», канал Светланы Тихановской. Это основные каналы, но далеко не всё. EX-PRESS.BY читаю, потому что хочу знать, что происходит в родном Борисове, но все-таки хочу больше информации. Когда что-то интересное узнаю или могу сфотографировать, присылаю информацию в бот EX-PRESS.BY, – так мы помогаем нашим журналистам, которые не могут открыто работать.

Сергей, Жодино:

– Мой отец рассказывал, как в советские времена стояли глушилки; были зарубежные радиостанции, которые вещали на СССР, и люди искали эти волны, пытаясь получить объективную информацию. Теперь мы, наше поколение, пытаемся знать правду, как бы власти ни пыжились нас ограничить. Абсолютно точно – всех не пересажают и не выдавят из страны. Я лично сейчас переживаю тяжелые времена: Россия, в которой я родился, развязала войну в Украине, уничтожает мирное население, убивает детей и стариков, разрушает города, и для меня теперь нет более ненавистного государства. Поэтому кроме самых популярных беларуских ресурсов, читаю каналы, связанные с Алексеем Навальным, а также Невзорова, Шендеровича, сайт центра «Досье», сайт проекта Gulagu.net. И всем рекомендую, кто хочет быть в курсе происходящего и знать правду, читать много разных каналов. И не забывать про VPN.

Евгений, Жодино:

– Я привык всем знакомым говорить, что не читаю ничего, что Телеграмом не пользуюсь. Но разве я прочитал бы ваш вопрос, если бы не читал Телеграм? Мне кажется, невозможно усмирить народ, который жаждет свободы и правды.

«Был момент, когда пришлось снести Телеграм, но выдержала я только два дня»

Лидия, Жодино:

– Мне далеко за 70 и что такое Телеграм, узнала, когда мои любимые сайты и газеты были признаны «экстремистскими». Теперь у меня есть телеграм, с VPN меня познакомили дети. Это не просто в моем возрасте, но я читаю и верю, что доживу и увижу, как сатана уйдет и из Беларуси и отстанет от моей любимой Украины.

Тамара, Борисов:

– Был момент, когда пришлось снести Телеграм, но выдержала я только два дня. В те дни была свадьба у сына, вернулась из ресторана и опять закачала Телеграм. А еще подсказали мне программу специальную. И я читаю теперь все «запрещенные» каналы и сайты, которые знаю, и даже больше. Очень благодарна всем тем людям, которые делают для нас эту работу.

Егор, Борисов:

– Конечно, телеграмм-каналы очень выматывает нервную систему. Сложно, когда ты знаешь правду о том, в какой тяжелой ситуации теперь находится весь мир. А все из-за того, что в России фашизм. Но никак нельзя иначе, не телевизор же смотреть? И не «Жодинские навіны» читать. У меня, к сожалению, телевизор фоном работает, потому что мама его смотрит. Газетой мусорное ведро застилаем, никто ее уже не читает и не выписывает, но залежи остались. Я читаю всем известные каналы и сайты, признанные «экстремистскими». А еще полезно подписаться на украинские каналы, там есть подробности о войне, и они не всегда пугающие. Если что-то мешает читать новости, рекомендую VPN, но и, конечно, о своей безопасности надо заботиться.

Петр, Жодино:

– Мне 62 года, и я подписан на почти 200 каналов, примерно 20 из них читаю постоянно – это «экстремисты» из Беларуси, «иноагенты» из России и каналы Украины. Для Телеграм и «экстремистских» сайтов завел отдельный телефон, с VPN. С этим телефоном я никуда не хожу. А на улице у меня обычная звонилка, так я забочусь о собственной безопасности. Страна, в которой фальсифицируют выборы, запрещают альтернативную информацию, навязывают идеологию – это страна-тюрьма. Сегодня Беларусь и Россия – это две тюрьмы, в которых тюремщики погружают свои народы в ад. Многие, в основном, очень пожилые люди, уже получили «стокгольмский синдром» из телевизора и поклоняются своим насильникам. А я надеюсь, что свобода придет раньше, чем эти люди умрут.

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