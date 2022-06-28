Оборона Лисичанска: что происходит 8 Юрий Бутусов

28.06.2022, 12:29

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Юрий Бутусов

Российские войска несут тяжелые потери.

Российское наступление на Лисичанск продолжается и врагу удается продвигаться, несмотря на значительные потери и мощное украинское сопротивление

Обстановка:

1. Российское наступление на Лисичанск продолжается и врагу удается продвигаться, несмотря на значительные потери и мощное украинское сопротивление. Сейчас, судя по обнародованному видео, противник подошел близко к южной окраине Лисичанска и Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Поэтому надо сказать честно — угроза захвата Лисичанска существует, и мы должны думать и действовать быстро, чтобы остановить наступление.

2. «Котла» нет. Лисичанск находится в оперативном окружении, но остаются трассы поставок через Северск. Есть объездные пути, хотя этот коридор узок. Вместе с тем мы контролируем господствующие высоты, позиции для корректировки огня удобны, возможности для усиления обороны существуют.

3. Украинское командование понимает сложность обстановки и важность удержания Лисичанска, наши войска усиливаются. Среди командиров наших подразделений немало ответственных лидеров, которые воюют профессионально. Есть и проблемы, о них ниже.

4. Общая обстановка: российские войска продолжают попытки прорвать нашу оборону вдоль трассы Бахмут-Лисичанск. Высоты над трассой также являются удобным рубежом обороны. Противник пока не рискует форсировать Северский Донец, поскольку боится разгрома, как это было в Белогоровке.

5. Российские войска несут тяжелые потери. По мере поступлений снарядов по противнику ведет огонь украинская артиллерия, на направлении результативно работают наши дальнобойные РСЗО и ОТРК, вчера уничтожены два крупных арсенала ВС РФ в Луганской области, из которых обеспечивалось российское наступление. Противник продвигается очень медленно именно из-за потерь и ударов по логистическим базам, уровень потерь подтверждается массовым применением россиянами старых советских танков Т-62 и БМП-1, поднятых с баз хранения.

6. Российские фейки. Ситуация очень сложная, но оснований для паники нет. Российские каналы уже больше недели разгоняют ложь относительно «котла» в Лисичанске, это направленная дезинформационная операция для подрыва боевого духа. Так же они врали относительно окружения наших войск в Северодонецке, которого не было вообще, и продолжают врать о якобы существующем окружении наших войск в районе Золотое-Горское, из которого наши действительно прорвались еще четыре дня назад.

7. Обстрелы города. Российская артиллерия ведет массированный обстрел города. Глава ВГА Луганской области Гайдай вовремя организовал и продолжает эвакуацию жителей, надеюсь, что оставшиеся все же осознают смертельную опасность, потому что очень много людей погибло от обстрелов в Северодонецке, и жертв в Лисичанске может быть гораздо больше.

Проблемы:

1. «Снарядный голод». У нашей армии немало организационных и управленческих проблем, но она лучше управляемая и мотивированная во многих аспектах, чем ВС РФ. Напомню, что по словам командующего логистикой СВ ВСУ В. Карпенко, потери техники Вооруженных сил Украины во время боевых действий достигают 50%, а текущие поставки от партнеров закрывают лишь 10−15% потребностей украинской армии. Поэтому главная проблема войны — преодолеть нехватку боеприпасов. И если бы армия была обеспечена достаточным количеством снарядов, хотя бы 20% от российского уровня, то противник уже был бы остановлен. Надеемся на наших западных союзников, снарядами которых мы сражаемся практически с самого начала войны, потому что своих запасов и производства мы не создали.

2. Боеспособность войск. В районе обороны Лисичанска значительное количество наших частей с разным уровнем организации и подготовки. Есть сильные подразделения, слабые, думаю, по обращениям в интернете это заметно. Но обстановка там не терпит слабых вообще. Мне кажется удачным опыт применения роты 205 батальона ТРО Печерского района Киева в Северодонецке, о котором можно сказать после вывода войск из города. От батальона на очень опасный участок фронта послали роту. Необстрелянная рота самостоятельно вошла во взаимодействие с опытным подразделением Легион Свобода части Нацгвардии, вооруженной танками и артиллерией, что в результате усилило оба подразделения и придало опыт и уверенность бойцам ТРО. Лучше иметь надежный добровольческий взвод или роту, чем ненадежный слабо управляемый батальон. Было бы хорошо собрать лучших, и тогда это будет реальным усилением для опытных кадровых частей, с которыми можно применять отобранных бойцов новых формирований. Для этого нужно, конечно, чтобы в подразделениях назначались реальные лидеры. Такие еще есть среди добровольцев, среди ветеранов, их надо немедленно переводить на усиление и делать командиров низшего звена, которые как раз и делают войну.

3. Организацию обороны и применения всех частей было бы хорошо строить на основе штаба опытной кадровой бригады, с опытом и практикой, а не на базе только созданных и недостаточно боеспособных частей. Давайте посмотрим опыт ОУВ «Слобода», которое концентрирует силы вокруг штабов своих кадровых бригад, сосредотачивая все управление в руках одного комбрига в значительной полосе, и это позволяет эффективно действовать на ключевых направлениях. Потому что очень важно взаимодействие.

4. Усиление разведывательной системы, артиллерийской разведки, контрбатарейной борьбы.

5. Обеспечение связью и Старлинками всех рот, батарей, разведывательных взводов и наблюдательных постов с оптикой. Старлинк незаменим и как средство усиления нравственного состояния бойцов, люди должны чувствовать моральную поддержку, иметь коммуникацию, не поддаваться слухам.

6. Политическое влияние. К сожалению, политическое вмешательство в военное управление боевыми действиями в Северодонецке привело к тому, что резервы разных силовых ведомств направлялись в этот город, хотя обстановка требовала удержать противника на рубеже Нагорное-Комышеваха, откуда на Лисичанск наступают ударные части 1-го армейского корпуса, 90-й танковой и 76-й десантно-штурмовых дивизий ВС РФ и различные спецподразделения

Невозможно быть сильным повсюду, и пока внимание было приковано к Северодонецку, противник прорвал оборону возле Врубовки и Тошкивского и создал оперативное оцепление вокруг Золотого-Горного, из которого подразделения 24-й бригады героически прорвались и организованно отошли. К сожалению, мы понесли при прорыве значительные потери, хотя и гораздо меньше, чем распространяется российская пропаганда. И после этого из Северодонецка пришлось все равно немедленно отходить, как и предупреждали (и я непублично об этом неоднократно говорил некоторым влиятельным людям, и именно поэтому писал об отрицательном политическом влиянии).

Политические требования, неоправданный оптимизм, желание приносить только хорошие новости создают проблемы военному командованию. Ибо командиры должны принимать решения по обстановке. А политики, стремящиеся «контролировать» военных, должны это делать на ротных командных пунктах, чтобы увидеть один раз ситуацию воочию перед тем как что-то требовать и кого-то обвинять. Надо сделать честные выводы из опыта, потому что победа нуждается в признании проблем и взятии ответственности на себя, а не сбросе своей ответственности на кого-то другого.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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