Хомяк, отправленный в стратосферу на воздушном шаре, благополучно вернулся 5 28.06.2022, 12:33

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Даже на высоте 23 километров животное не почувствовало дискомфорта.

Японская компания запустила хомяка в стратосферу в герметичной кабине и успешно вернула обратно. Даже на высоте 23 километров животное не почувствовало дискомфорта — температура и давление в камере не отличались от таковых на поверхности.

Японский стартап Iwatani Giken занимается сбором метеорологических данных и космической фотографией. В середине июня в качестве эксперимента они запустили в стратосферу капсулу 50 на 60 сантиметров с хомяком внутри. Там воссоздали условия, не отличающиеся от привычных «земных» — с такими же давлением и температурой воздуха.

Воздушный шар с капсулой запустили из города Миякодзима в префектуре Окинава. На взлете конструкция набирала высоту со скоростью 6,3 метра в секунду. Грызун поднялся до высоты в 23 километра, после чего плавно опустился в море неподалеку от острова Мияко. Хомяк не испытал никаких неудобств во время полета — на некоторых кадрах из кабины он просто спал.

Iwatani Giken хочет сделать пилотируемые подъемы в стратосферу одним из популярных вариантов развлечений и путешествий для людей, а эксперимент с хомяком должен был убедить в успехе проекте в потенциальных клиентов и инвесторов. В ближайшее время в компании планируют увеличить высоту полета до 25 километров, откуда видно искривление поверхности Земли.

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