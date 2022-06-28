Российские солдаты получают зарплаты через банк, на счета которого страны Европы перечисляют плату за газ 5 28.06.2022, 12:40

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Против него до сих пор не введены санкции.

Министерство обороны России перечисляет зарплаты и «боевые доплаты» военным за войну в Украине через «Газпромбанк».

Как отмечается в расследовании проекта украинской службы «Радио Свобода» «Схемы», «Газпромбанк» — единственный большой российский банк, против которого до сих пор не применяются санкции, так как на его счета наступает оплата из стран Евросоюза за газ и нефть.

«Газпромбанк» - это не совсем банк, это, условно, мешок, куда все складывают деньги и платят России за энергоресурсы. Если нет торговли, нет и денег в этом мешке», - говорит юрист общественной организации «Центр противодействия коррупции» Татьяна Шевчук.

Запад ввел против этого банка только секторальные санкции, которые не повлияли на его операционную деятельность.

«Якобы «Газпромбанк» не может получать никаких заимствований от иностранных банков. Но давайте честно: банк, получающий миллиардные доходы ежемесячно от торговли нефтью и газом, не требует особо заимствований. Он сам является финансистом различных проектов», - пояснила Татьяна Шевчук.

Журналисты проекта «Схемы» нашли военнослужащих из разных воинских частей России, которые получают деньги в «Газпромбанке» за участие в боевых действиях на территории Украины и доказали систему сотрудничества этого финансового учреждения с командованием российской армии.

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