«К нам приезжают даже из других стран» 28.06.2022, 12:43

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фото: minsknews.by

Как живет элитный экорынок «Валерьяново».

Фермерский рынок «Валерьяново», который работает уже полтора года, называли главным конкурентом столичной Комаровки. Пользуется ли он популярностью у минчан и какие цены можно там встретить, решила выяснить корреспондент агентства «Минск-Новости».

Посетителей намного меньше, чем на Комаровке

Парковка возле здания торгового комплекса «Валерьяново» на удивление была почти полностью заполненной: найти свободное место получилось не сразу, пришлось проехать дальше от рынка. Однако людей внутри помещения не сказать, что сильно много. На Комаровке даже в будний день, несмотря на жару, иногда нет возможности протолкнуться, здесь же все спокойно. Помещение просторное, внутри прохладно, выглядит комфортно и уютно, места всем хватает.

Говорят, на экорынке цены на продукцию выше, чем на минских рынках и в магазинах. Поэтому решили сравнить стоимость здесь со средней ценой, которую сейчас выставили продавцы Комаровки. Овощи и фрукты продают примерно в центре помещения: продавцы с улыбками приглашают задержаться возле их продукции. Как полагается атмосфере рынка – разрешают попробовать ту же ягоду, чтобы не купить кота в мешке.

– Очень сладкая черешня, вкусная, сочная. Можете попробовать, вас не обманываю. Или что другое предложить? – вежливо уточняет женщина, только приметив заинтересованный взгляд мужчины.

Сейчас на экорынке продают белорусскую клубнику до 16 рублей, черешню из Молдовы — по 15, абрикосы – 19,5. Дороже обойдутся персики – примерно 20 рублей надо будет заплатить за килограмм. Голубика – 8 рублей за 100 г, соответственно, кило оценили в немалые 80. Относительно небольшой контейнер (примерно полкило) малины стоит 20.

Если на Комаровке еще можно найти огурцы по 2,5 рубля, хотя чаще всего встречаются по 3, то на «Валерьяново» цена стартует от 3,5. Томаты – сравнительно дорогое удовольствие: кило стоит 10–15 рублей, редкий случай – найти за 6. Кочан капусты из Азербайджана и плотные кабачки можно купить за 4, цветную капусту – за 5,5, руколу – за 3. Ранняя картошка – от 3 рублей, свекла и морковь – 3,5, ранний чеснок из Узбекистана – 25. Грибы лисички сейчас продают за 25 рублей за кило.

В приоритете – сыры и доступные мясные изделия

Для овощей, ягод и фруктов выделен небольшой островок на первом этаже. Немалую долю от всей продукции все же занимают сыры, мясные изделия и сладости. Но цена на них высокая, в редких случаях можно встретить варианты дешевле, чем в магазинах или на столичных рынках. Правда, некоторых продавцов, как оказалось, сравнение их торгового комплекса с той же Комаровкой немного обижает.

– Наш фермерский рынок – это очень важный объект в Беларуси. Он помогает фермерам из деревень из Пинской, Витебской и других областей объединиться в такое фермерское сообщество и продавать свою продукцию именно здесь, в Минске. Хочу подчеркнуть, что здесь экорынок. Вся продукция проходит независимую лабораторию – и только здесь вы получаете экологически чистые продукты. Продавец-консультант или сам фермер донесет, из чего состоит его продукт, как он готовился и для чего полезен, – поделилась одна из продавцов.

Большим спросом у многих покупателей в Валерьяново пользуется молочка – и в особенности сыры. Выбор последних обширен, ценители обязательно найдут своего фаворита. Вот некоторые из цен: стилтон из козьего молока продают за 57 рублей (1 кг), мягкий томм и полумягкий бель-паэзе – за 48, фету – за 39.

– У нас здесь вы найдете много марок сыров: страчателла, адыгейские сыры, сулугуни с разными добавками. У нас вы также можете купить масло деревенское, цельные творог, сметану и молоко. Покупателей приходит больше, чем тот же год назад, положительных отзывов много, есть постоянные клиенты. Даже приезжают из других стран, из России например, – поделилась продавец-консультант Наталья Лапчевская.

Есть несколько точек с домашней сладкой продукцией. Тортики и пирожные пользуются популярностью больше у местного населения, если верить продавцам. Цены средние — по сравнению с тем, за сколько эту продукцию продают сейчас в столице. Например, пирожное «римский пирог» классика или шоколадное стоит 4,5 рубля (за штуку), «магия» – 2,5, тарт с вишней и сочник с творогом – 3,5.

Кто-то приезжает из ближайших районов, кто-то – из центра Минска, став за эти полтора года постоянным покупателем у определенных фермеров. Андрей и Катя же живут здесь недалеко и часто заглядывают в это местечко, потому что тут сразу же можно и приобрести свежие овощи и вкусные сыры, и забежать в супермаркет за другими товарами.

– За последний год людей стало действительно больше, но особо никогда не было толпы. В будние дни так вообще спокойствие, видишь, как фермеры здесь сидят и скучают. С некоторыми мы хорошо знакомы, общаемся периодически, обмениваемся новостями. Очень любим здесь чай, такой ароматный, насыщенный и яркий – больше не покупаю в магазине. Могу посоветовать белорусский иван-чай с мятой и крапивой – божественный напиток, который лечит многие болезни, – делится девушка.

Еще одна причина, по которой многие приезжают в «Валерьяново», – это свежее натуральное мясо, не тронутое никакими химическими добавками. Правда, и цена соответствующе немаленькая. Например, 1 кг средних цыплят и утки стоит 25 рублей, индейки – 17, суповых кур – 22, печени кролика – 45. Также здесь можно найти конину, оленину и лосину. Например, колбаса из лосины с брусникой – 50 рублей за кило, копченая конина – 48, тушеное мясо из лани в жестяной банке за штуку – 10. Как признаются продавцы, «настоящих ценителей» не так много, зато есть постоянные клиенты, которые выбирают для себя и своих детей только лучшее, полезное и экологически чистое мясо.

Как добраться?

Для автовладельцев здесь есть большая парковка, которая и в выходные дни заполнена чуть больше чем наполовину, – найти свободное место получится. Из города к рынку среди общественного транспорта ходят автобусы № 113с, 113а, 143, 145, 351, а также маршрутки № 1111, 1151, 1409 и 1455.

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