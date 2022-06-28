Воины-острожцы обратили в бегство «незваных гостей» из РФ и накрыли их снарядами в лесополосе 28.06.2022, 12:54

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Сильное видео.

Украинские воины уничтожают врага на всех фронтах. Артиллеристы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского мощно ударили по российским оккупантам.

"Как воины 30 ОМБр встречают незваных гостей – смотрите на видео", – отметили воины.

На кадрах, снятых с помощью беспилотника, виден российский оккупант, который заходит в один из занятых захватчиками украинских домов. Туда сразу же прилетает "подарок" украинских воинов.

Находившиеся в соседнем доме захватчики пытаются спрятаться от украинских ударов в другом доме. Однако кара находит их и там.

Уцелевшие после очередного удара бегут в лесополосу, надеясь найти убежище хоть там – однако их снова постигла неудача.

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