Воины-острожцы обратили в бегство «незваных гостей» из РФ и накрыли их снарядами в лесополосе
- 28.06.2022, 12:54
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Сильное видео.
Украинские воины уничтожают врага на всех фронтах. Артиллеристы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского мощно ударили по российским оккупантам.
"Как воины 30 ОМБр встречают незваных гостей – смотрите на видео", – отметили воины.
На кадрах, снятых с помощью беспилотника, виден российский оккупант, который заходит в один из занятых захватчиками украинских домов. Туда сразу же прилетает "подарок" украинских воинов.
Находившиеся в соседнем доме захватчики пытаются спрятаться от украинских ударов в другом доме. Однако кара находит их и там.
Уцелевшие после очередного удара бегут в лесополосу, надеясь найти убежище хоть там – однако их снова постигла неудача.