Пенсии белорусов падают шестой месяц подряд 1 28.06.2022, 12:54

Формальное повышение в марте «съела» разогнавшаяся инфляция.

В Беларуси шестой месяц подряд падают реальные пенсии, которые рассчитывают с поправкой на инфляцию. В мае они сократились на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Белстат. Напомним, в мае годовая инфляция разогналась до 17%, пишет zerkalo.io.

Реальные пенсии снижаются с декабря 2021 года. Речь про сравнение эти выплат к аналогичному месяцу предыдущего года.

При этом в мае по сравнению с апрелем этого года реальные пенсии снизились на 0,4% к марту.

Средняя назначенная пенсия в прошлом месяце составила до 550,4 рубля. Это на 1,8 рубля больше, чем в апреле.

В правительстве накануне назвали основное условие, при котором в Беларуси могут повысить пенсии. Как заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, увеличение этих выплат зависит от роста зарплат, а также в целом ситуации в экономике. Напомним, в Беларуси падает ВВП, а экономике прогнозируют непростые времена.

В этом году трудовые пенсии повышали с 1 марта. Однако этот рост «съела» разогнавшаяся инфляция. Напомним, в марте цены на товары и платные услуги выросли на 6,1% к предыдущему месяцу, в апреле — на 1,6%, а в мае — на 0,7%.

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