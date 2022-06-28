ВСУ на Запорожье уничтожили группу российских диверсантов, которая хотела проникнуть в тыл 28.06.2022, 12:56

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Один солдат РФ попал в плен.

Украинские защитники уничтожили диверсионно-разведывательную группу врага на Запорожском направлении. Противник пытался проникнуть в тыл ВСУ, но потерпел поражение.

Об этом сообщили в областной военной администрации. Отмечается, что в ходе операции российская армия потеряла еще 6 военных. Один солдат РФ попал в плен.

"Им оказался бывший заключенный за тяжкие преступления, отбывавший наказание в исправительных учреждениях временно оккупированной территории Донецкой области", – говорится в утренней сводке от 28 июня.

В то же время в ОВА добавляют, что общее моральное состояние противника остается достаточно низким. Оккупанты осознают масштабы собственных потерь, поэтому пишут коллективные обращения к командованию и отказываются выполнять приказы. Были зафиксированы случаи, когда целые подразделения записывали видеообращения руководству, чтобы их вернули на место постоянной дислокации.

Именно это побуждает Кремль отправлять на линию фронта всех, кого только могут найти. "Вот вам и "вторая армия мира" – армия убийц, уголовников и мародеров", – констатируют в ОВА.

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