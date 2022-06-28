Песков: Путин не говорил Лукашенко о передаче ядерного оружия в Беларусь 7 28.06.2022, 13:01

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Дмитрий Песков

Фото: Getty Images

Кто из диктаторов лжет?

На встрече с Александром Лукашенко Владимир Путин не говорил о передаче Беларуси ракет с ядерным оружием. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает "Коммерсант".

По словам Пескова, речь шла о комплексах, которые технически способны нести различные виды оружия. Это "Искандер-М".

О возможных поставках ядерного оружия в Беларусь стало известно накануне. Страны G7 на своем саммите в понедельник приняли по этому поводу совместное заявление. "Россия должна придерживаться своих международных обязательств, включая те, которые запрещают применение химического, биологического или ядерного оружия. Мы призываем Россию вести себя ответственно... Выражаем серьезную озабоченность после заявления России о возможной передаче Беларуси ракет с ядерным потенциалом", — говорится в документе.

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