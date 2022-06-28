С Россией случилась публичная конфузия Александр Кочетков

28.06.2022, 13:14

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О дефолте недоимперии.

С Россией произошла публичная конфузия – технический дефолт. Вернее, ей его технически организовали Штаты.

Что это нам дает в практическом смысле? Да почти ничего – кредитные рейтинги РФ и так давно уже провалились сами понимаете куда. Но тут ведь дело в символизме!

Рашисты пыжатся, аж глаза на лоб, чтобы казаться супердержавой. И что они весь мир от...меют как хотят. А им выписывают официальную бумагу, что их корявый Третий Рим — импотент. Вот справка. С печатью.

Так что, импотентные рашисты, заткнитесь и не вякайте о своем могуществе: ваши облигации, акции и прочие когда-то ценные бумаги сегодня стоят дешевле бумаги, на которой отпечатаны.

Кстати, акции американских компаний, производящих HIMARS, на днях резко пошли в гору. Почему-то.

Александр Кочетков, «Фейсбук»

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