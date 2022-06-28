Швейцарская разведка: Российские шпионы заполонили Женеву 28.06.2022, 13:22

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Под видом «дипломатов» они могут участвовать в переговорах и оказывать на них прямое влияние.

Женева может стать центром российского шпионажа в Европе. Федеральная разведывательная служба Швейцарии убеждена, что в городе уже базируются агенты кремля, сообщает Tages Anzeiger.

"Недавно различные европейские государства выслали офицеров российской разведки, что может привести к тому, что российские службы разместят свои силы в таких государствах, как Швейцария, которые не проводили никаких высылок", - доложили в ведомстве.

"Нам известно, что здесь действуют несколько десятков агентов, которые занимают должности в российских дипломатических и консульских миссиях", - сказал глава разведывательного ведомства Кристиан Дюссе, отвечая на вопрос о российской агентуре в Женеве.

По данным швейцарской разведки, шпионская активность в Женеве связана с тем, что здесь находятся важные международные организации, диппредставительства, аналитические центры, исследовательские институты и транснациональные корпорации, включая сырьевых трейдеров и компании, предоставляющие финансовые и другие услуги. Все эти организации производят большое количество информации, которая имеет значение для спецслужб.

Женева регулярно принимает у себя большое количество международных саммитов и конференций, являясь местом проведения межгосударственных переговоров и консультаций. Шпионы под видом дипломатов могут участвовать в переговорах и оказывать на них прямое влияние, считают в швейцарской разведке.

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