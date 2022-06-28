Минчанина задержали за то, что он слушал антироссийские песни

Минчанина задержали за то, что он слушал антироссийские песни1
- 28.06.2022, 13:25
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Об этом сообщают правозащитники.
В Минске задержали 41-летнего Артема Поневежского, сообщают правозащитники.
На провластных телеграм-каналах появилось "покаянное" видео с мужчиной, слушавшим во дворе дома песни, в которых якобы был призыв убивать русских солдат.
По словам силовиков, на минчанина могут завести уголовное дело по статье 130 Уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды).