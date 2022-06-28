Минчанина задержали за то, что он слушал антироссийские песни 1 28.06.2022, 13:25

2,052

Артем Поневежский

Об этом сообщают правозащитники.

В Минске задержали 41-летнего Артема Поневежского, сообщают правозащитники.

На провластных телеграм-каналах появилось "покаянное" видео с мужчиной, слушавшим во дворе дома песни, в которых якобы был призыв убивать русских солдат.

По словам силовиков, на минчанина могут завести уголовное дело по статье 130 Уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».