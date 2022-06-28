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В Луганской области ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов

  • 28.06.2022, 13:29
В Луганской области ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов

Взрыв прогремел в оккупированной Кадиевке.

На временно оккупированной территории Украины продолжают взрываться вражеские склады боеприпасов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Так, по по данным СтратКома, сегодня утром в оккупированном городе Кадиевка прогремел взрыв. Сообщается, что взрывался вражеский склад боеприпасов.  В небо над населенным пунктом поднялся густой дым.  "Утренний склад боеприпасов оккупантов во временно оккупированной Кадиевке!", — пишет СтратКом.  Центр стратегических коммуникаций ВСУ также опубликовал видео с места событий, на котором запечатлены последствия взрыва. 

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