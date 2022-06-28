Двушка за $40 тысяч по курсу: как выглядит недорогое жилье в Минске 4 28.06.2022, 13:37

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Некоторые из квартир имеют высокие потолки.

Как выглядит дешевое жилье, найденное в базе Onlíner «Дома и квартиры». На этот раз речь пойдет о недорогих двушках, которые прямо сейчас продают в Минске.

$40 000 по курсу

Столько стоит двушка в кирпичном доме 1959 года на улице Коржа. Находится на первом этаже. Ее площадь — 37,3 кв. м (при этом кухня занимает всего 5,4 кв. м). Высота потолков — 3 м. В квартире частично сделан ремонт: например, установлены натяжные потолки, переклеены обои, на кухне уложена плитка. По желанию покупателя предыдущие владельцы готовы оставить в комнатах мебель.

В шаговой доступности парк, школы, детские сады, несколько магазинов, кафе, фитнес-клуб, салон красоты. Станция метро «Грушевка» всего в одной остановке, «Немига» — в 10 минутах езды.

41 700 у. е.

Еще одно жилье на улице Коржа скрывается в хрущевке 1960 года. К счастью, пережившей капительный ремонт с заменой коммуникации и крыши, утеплением фасада. Размер у двушки чуть больше 42,9 «квадрата», а вот потолки не такие высокие.

Интерьер здесь скромный, зато развязывает будущим собственникам руки — можно и перепланировку сделать, и внешний вид обновить.

$41 800 в эквиваленте

Такой ценник у квартиры в трехэтажке 1954 года на улице Жилуновича. Одна из особенностей — очень высокие потолки (3,5 м!). Площадь — 37,4 кв. м. Две жилые комнаты пустуют, на кухне тоже практически ничего нет, так что переплачивать за чужой ремонт не придется.

Недвижимость окружает неплохая инфраструктура: детский сад, школа, кинотеатр, парк, больница. До станции метро «Партизанская» — 5 минут пешком.

$42 000 по курсу

Эту сумму просят хозяева двушки в доме 1952 года на улице Минина. Размер — 36,5 «квадрата». Здесь частично сделан ремонт, кое-где установлена новая мебель. Из явных минусов — отсутствие балкона, старые деревянные полы.

Рядом располагается сквер, торговый центр, фитнес-клуб, банк, детский сад.

За те же деньги можно приобрести недвижимость в панельке 1962 года на улице Васнецова. Площадь — 43,4 кв. м. Косметический ремонт сделан в одной из комнат, в оставшихся придется заниматься им самостоятельно. Опять же, для кого-то это может быть плюсом.

Необходимая структура поблизости тоже имеется.

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