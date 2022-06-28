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В Хмельницком назовут улицу в честь героя-белоруса, погибшего в бою под Киевом

  • 28.06.2022, 13:38
  • 1,686
В Хмельницком назовут улицу в честь героя-белоруса, погибшего в бою под Киевом
Алексей Скобля

Зеленский присвоил «Туру» звание Героя Украины.

В Хмельницком может появиться улица, названная в честь героя Украины белоруса Алексея Скобли (позывной «Тур»), погибшего в боях за Гостомель и Бучу.

На самом деле, улица героя Украины Алексея Скобли в областном центре есть уже с конца апреля. В честь белоруса переименовали улицу Пушкина, также переулок Пушкина стал переулком героя Украины Алексея Скобли.

Белорусский боец с позывным «Тур» героически погиб в сражениях под Бучей и Ирпенем, когда он ценой своей жизни помог спасти целую группу украинских военных, напоминает полк Калиновского.

Решением Владимира Зеленского «Туру» было присвоено звание Героя Украины.

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