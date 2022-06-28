МВД: Путин дал приказ бить по гражданским объектам Украины 9 28.06.2022, 13:42

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За несколько дней выпущено почти 100 ракет.

Российские военные в течение последних дней выпустили по Украине десятки ракет. Как уверяет глава МВД Украины Денис Монастырский, сам президент России Владимир Путин отдал приказ уничтожать гражданские объекты.

Об этом министр внутренних дел Украины сообщил во время своего брифинга. Он подчеркнул, что враг не разбирается, находятся ли на объекте гражданские, или нет, сообщает «Кременчугский телеграф».

Министр внутренних дел подчеркнул, что атака по торговому центру в Кременчуге пока беспрецедентна. Речь идет как о количестве погибших, так и раненых.

«За последние два дня мы можем сказать, что Путин выпустил по Украине около 100 крылатых ракет. Они уничтожают гражданские объекты, убивают мирных жителей», – подчеркнул он.

Денис Монастырский добавил, что 27 июня враг нанес также страшный ракетный удар по Харькову. Во время брифинга он сообщил о пяти погибших, а также более 36 раненых.

По словам министра, увеличение количества ракетных обстрелов свидетельствует только об одном. Речь идет о непосредственном указании от Путина атаковать гражданские объекты в Украине. И делать это совершенно наугад.

Атаки врага целенаправленны

Министр также отметил, что враг заранее планирует свои атаки. Для этого оккупанты выбирают "подходящее" время. К примеру, если говорится о жилых кварталах, то огонь открывают тогда, когда мирные жители еще спят. Во время атак общественных мест выбирают моменты, когда там находится как можно больше людей.

В Кременчуге погибли уже 18 человек от ракетного удара

27 июня Украину всколыхнула очередная циничная атака врага. Российские захватчики выпустили несколько ракет по Кременчугу. Одна из них попала в торговый центр "Амстор".

В результате вражеской атаки ТРЦ вспыхнул. Как сообщили пожарные, пламя распространилось на площади более 10 тысяч квадратных метров. Над его ликвидацией работали сотни спасателей, а также десятки единиц специальной техники.

Следует понимать, что перед ракетной атакой в торговом центре находились около 1 000 человек. Владимир Зеленский подчеркнул, что многим удалось спастись, ведь они не проигнорировали сигнал о воздушной тревоге.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин 28 июня в 06:50 сообщил о 18 погибших. Одного из них, к сожалению, медики не смогли спасти в больнице. Кроме того, пострадали 59 человек, из которых госпитализированы 25. Еще 36 человек считаются пропавшими без вести.

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