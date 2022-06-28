В Беларуси начали продавать молоко с иероглифами на упаковке 8 28.06.2022, 13:45

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Фото: читатель "КП"

Продукт обладает непривычно высокими для Беларуси показателями жирности.

В Беларуси начали продавать отечественные продукты, но с необычной маркировкой. Об этом сообщают читатели «Комсомолки».

Так, на витрину молочного отдела одного из белорусских магазинов выставили молоко. Но на полке это молоко сразу бросается в глаза из-за испещренной иероглифами этикетки, наклеенной поверх белорусской упаковки.

- Возможно, молоко производитель подготовил для поставок на экспорт, но по каким-то причинам партия не была отгружена в Китай, поэтому ее поставили для продажи в белорусский магазин, - предположила читатель «КП».

Интересно еще то, что данное молоко непривычно высокой для Беларуси жирности - 6%. Но стоимость «китайского» молока не кусается - 1,40 белорусского рубля за поллитра молока в тетрапаке.

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