Лукашенко снова испугался покушения на параде 3 июля? 13 28.06.2022, 14:01

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фото: anadolu agency

Мероприятие отменяют второй год подряд.

В Минске 3 июля на так называемый «день независимости» в 2022 году не будут проводить военный парад. Об этом рассказал представитель Минобороны, сообщает belarus.kp.ru.

По словам Алексея Тицкого, замначальника главного управления идеологической работы Министерства обороны, главной особенности государственного праздника - военного парада в 2022-ом не будет.

- Военный парад на День Независимости Беларуси не предусмотрен. Естественно, если бы он был, заранее велась бы подготовка, - указал он.

Что касается отмены военного парада 3 июля, то по словам Инны Адамович, руководящей главным управлением государственных специальных культурных мероприятий и профискусства Минкультуры, это связано с принятым еще ранее решением властей. Мол, несколько лет назад было решено проводить парады только в юбилейные даты.

Напомним, что в 2021 году военный парад на 3 июля был отменен впервые с 1999 года.

По версии политолога Валерия Карбалевича, у Лукашенко разыгралась паранойя после начала так называемого «дела о заговоре».

В частности, Лукашенко не дает покоя судьба президента Египта Анвара Садата, которого убили во время парада в 1981 году.

«А в сообщении российской ФСБ, которая активно содействовала разоблачению «заговора», говорилось, что переворот собирались устроить в Минске 9 мая во время Парада Победы», — отметил политолог.

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