Дни империи сочтены 1 Герман Обухов

28.06.2022, 14:17

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Герман Обухов

Никто не верил в 1980 году, что Советский Союз развалится до 2000 года, но это произошло.

Не верили даже в ЦРУ, судя по их настроениям в то время. Никто не верит и сегодня, даже в Белом доме, что годы жизни России сочтены.

Самое интересное заключается в процессе противостояния России и Запада. Используя все свои дипломатические и финансовые возможности, Соединенные Штаты подготовили почву в Китае для "перезагрузки", как это попыталась сделать Клинтон с Россией. Соединенные Штаты до сих пор не могут понять различие в ментальности служащих КГБ и ЦРУ. КГБ и его предшественники работали против народа, ЦРУ на пользу народа и государства. Осенью этого года должен состояться съезд Компартии Китая и переизбрания ее лидера и по сути главы страны. Судя по имеющийся информации из китайский источников, Си Цзиньпин не будет переизбран, а на его место придет проамериканский политик и Китай развернется в сторону Запада. Санкции Евросоюза и Америки против России найдут свое воплощение в Китае. Это значит, что никакой параллельный импорт из Китая в Россию не пойдет и покупки энергоносителей в России даже по большому дисконту прекратятся.

На днях президент США Байден отправляется в турне по странам Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, чтобы склонить их к решению не иметь дело с Россией. В случае успеха, это будет означать полную изоляцию России от всего остального мира. Арабы будут счастливы продавать свою нефть без российского конкурента, а товары Запада пойдут в их страны на лучших условиях. Если Гитлер имел ось: Германия-Италия-Япония, то Путин через год получит ось: Россия–Северная Корея-Никарагуа. Запад долго запрягает, но быстро едет. Без всякого сомнения Украина получит все необходимое тяжелое оружие, вплоть до крылатых ракет, способных поражать цели на территории России. То есть – есть бомбардировщик ВС РФ выпустил свои ракеты по объектам в Украине, в ответ полетит такая же крылатая ракета или даже больше, которая снесет всю воинскую часть, где базируется этот бомбардировщик.

ПРО/ПВО из Америки и Британии уже в пути для Украины и оно должно закрыть небо не только над Киевом, но и над всей страной. Дальше на земле ВСУ будет "разбираться" с орками всеми имеющимися средствами доставки огня – от тяжелой артиллерии и танков до систем залпового огня HIMARS. Следует напомнить, что до августа должны завершиться курсы украинских летчиков в Германии для полетов на F-16. Несколько эскадрилий этих истребителей достаточно, чтобы ни одна "сушка – сучка" не прилетела в Украину, а для "мигов" будет только миг оказаться в гостях у Бога. Москва решила повоевать со всем миром. Как говорят православные: Добро пожаловать в АД!

Несколько слов о "дипломатии" и образовании. Москве надо срочно внести изменения в учебники истории: Германия не нападала на Польшу 1 сентября 1939 года, она оборонялась от польских диверсантов и партизан, захвативших немецкую радиостанцию Гляйвиц. Более того – Гитлер не хотел никакой оккупации Советского Союза, он хотел освободить порабощенные народы от коммунистического ига. Целью нацистской Германии на самом дела был Мир во всем мире, а не Вторая мировая война. Вова Путин, срочно внеси эти изменения в историю! Ты не Гитлер, ты Петр II, который вместо окна в Европу прорубил дыру в сортире. Все, что останется от России благодаря твоим усилиям, это "полюшко-поле" с гуляй - ветром. Народ это все равно не поймет, он обречен.

Герман Обухов, "Обозреватель"

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