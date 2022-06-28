Житель Барановичей бросил коктейль Молотова на парковку милицейской части 2 28.06.2022, 14:19

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иллюстрационное фото: JOYREACTOR

Сегодня его судили.

Суд Барановичей и Барановичского района рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении акта терроризма, сообщает пресс-служба прокуратуры Брестской области.

Имя мужчины не называется — он обозначен как Н. Согласно материалам дела, 26 сентября 2020 года Н. сделал в своем гараже три коктейля Молотова, пришел с ними к войсковой части 7404 (это 4-я отдельная специальная милицейская бригада внутренних войск МВД), поджег бутылки с горючей смесью и бросил их на территорию части.

«Один из брошенных предметов ударился о ветровое стекло находившихся там автомобилей военнослужащих», — так описывает прокуратура результат «теракта». Был ли нанесен какой-то ущерб, не уточняется.

Н. предъявили обвинение по ч. 1 ст. 295−3 (Незаконные действия с горючими веществами) и ч. 1 ст. 289 (Теракт) УК Беларуси.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Отметим, ранее об инциденте на территории войсковой части МВД в Барановичах не сообщалось.

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