Новый удар ВСУ по Змеиному: оккупанты не могут подойти к острову 4 28.06.2022, 14:27

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иллюстрационное фото

Разгромленные силы врага остались без помощи.

Вооруженные силы Украины в ночь на вторник, 28 июня, нанесли новый удар по российским оккупантам на острове Змеиный.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк, передает nv.ua.

По ее словам, после ударов ВСУ оккупанты не могут подойти к острову, чтобы оказать помощь или подвезти какое-либо вооружение и живую силу.

Гуменюк добавила, что Змеиный остается под контролем оккупантов, а ВСУ не имеют сухопутного доступа к острову, поэтому ситуацию на этом участке можно выяснять с помощью специальных средств.

Сейчас разведка подводит итоги ударов по Змеиному.

20 июня в СМИ появилась информация, что на острове Змеиный прогремели десятки взрывов, после чего вспыхнул пожар. Очевидцы рассказывали о ракетах, летевших в сторону Змеиного.

21 июня в ОК Юг подтвердили данные об ударе по оккупантам на острове Змеиный.

После этого спутниковые снимки Maxar Technologies зафиксировали разрушение на захваченном оккупантами острове Змеиный после атаки ВСУ.

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